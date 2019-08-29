Как Меган Маркл удалось заполучить принца Гарри: вся правда об их знакомстве

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Появились новые подробности настоящего знакомства Меган Маркл и принца Гарри

Отношения Меган Маркл и принца Гарри станут одним из самых громких романов XXI века, который объединил элиту Голливуда и британскую королевскую семью. При этом история о том, как они встретились, может отличаться от той, о которой думали ранее. Об этом сообщает издание Express.

Меган Маркл и принц Гарри поселились со своим трехмесячным сыном Арчи Харрисоном в загородной местности Виндзора. Герцог и герцогиня Сассексские поженились в мае 2018 года, через два года после того, как они объявили о своей помолвке.

С тех пор как пара впервые начала встречаться, возникли разные мнения о том, как они впервые познакомились. Однако одним из известных фактов является то, кто-то из их знакомых назначил свидание вслепую для пары.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Отвечая на вопросы СМИ после объявления о помолвке, Гарри подтвердил, что пара образовалась после того, как их познакомили. При этом, тогда Меган Маркл остановила Гарри и сказала, что хочет сохранить конфиденциальность своего друга.

Однако Меган подтвердила, что это была женщина. С тех пор в СМИ считалось что Меган и Гарри свела вместе близкая подруга герцогини модельер Миша Нону.

Миша Нону (фото: instagram.com/mishanonoo)

Кроме того, бывший муж Миши Александр Гилкс, возможно, также сыграл свою роль, так как британский бизнесмен учился в Итоне вместе с принцем Гарри.

Однако один источник утверждает, что ни Нону, ни Гилкс не помогли разжечь роман между Меган и Гарри. Настоящей свахой стала Вайолет фон Вестенхольц, дочь барона Фредерика Патрика Пирса де Вестенхольца, близкого друга принца Чарльза.

Она когда-то была в близком кругу друзей принца Гарри и подружилась с Меган Маркл. Вайолет познакомила пару друг с другом после того, как Гарри признался ей, что ищет любовь.

Вайолет фон Вестенхольц (фото: facebook.com/sophielislondon)

Тот же самый королевский источник раскрыл душевное состояние Гарри, прежде чем он доверился Вайолет. Он отметил, что принц Гарри действительно было трудно найти кого-либо. Поскольку он не мог воспользоваться тиндером или другим мобильным приложением для знакомств, как это делают обычные люди.

Напомним, что Меган Маркл и принцу Гарри придется сделать сложный выбор и определиться с той ролью, которую они должны будут играть в будущем.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл и принца Гарри упрекнули в цинизме.