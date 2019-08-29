Як Меган Маркл вдалося привабити принца Гаррі: вся правда про їх знайомство

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

З'явилися нові подробиці справжнього знайомства Меган Маркл і принца Гаррі

Відносини Меган Маркл і принца Гаррі стануть одним з найбільш гучних романів XXI століття, який об'єднав еліту Голлівуду і британську королівську сім'ю. При цьому історія про те, як вони зустрілися, може відрізнятися від тієї, про яку думали раніше. Про це повідомляє видання Express.

Меган Маркл і принц Гаррі оселилися зі своїм тримісячним сином Арчі Харрісоном в заміській місцевості Віндзора. Герцог і герцогиня Сассексские одружилися в травні 2018 року, через два роки після того, як вони оголосили про свої заручини.

З тих пір, як пара вперше почала зустрічатися, виникли різні думки про те, як вони вперше познайомилися. Однак одним з відомих фактів є те, хтось з їхніх знайомих призначив побачення наосліп для пари.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Відповідаючи на запитання ЗМІ після оголошення про заручини, Гаррі підтвердив, що пара утворилася після того, як їх познайомили. При цьому, тоді Меган Маркл зупинила Гаррі й сказала, що хоче зберегти конфіденційність свого друга.

Однак Меган підтвердила, що це була жінка. З тих пір в ЗМІ вважалося що Меган і Гаррі звела разом близька подруга герцогині модельєр Міша Нону.

Міша Нону (фото: instagram.com/mishanonoo)

Крім того, колишній чоловік Міші Олександр Гілкс, можливо, також зіграв свою роль, так як британський бізнесмен навчався в Ітоні разом з принцом Гаррі.

Проте одне джерело стверджує, що ні Нону, ні Гілкс не допомогли розпалити роман між Меган і Гаррі. Справжньою свахою стала Вайолет фон Вестенхольц, дочка барона Фредеріка Патріка Пірса де Вестенхольца, близького друга принца Чарльза.

Вона колись була у близькому колі друзів принца Гаррі і подружилася з Меган Маркл. Вайолет познайомила пару один з одним після того, як Гаррі зізнався їй, що шукає любов.

Вайолет фон Вестенхольц (фото: facebook.com/sophielislondon)

Те саме королівське джерело розкрило душевний стан Гаррі, перш ніж він довірився Вайолет. Принцу Гаррі дійсно було важко знайти кого-небудь. Оскільки він не міг скористатися тіндером або іншим мобільним додатком для знайомств, як це роблять звичайні люди.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принцу Гаррі доведеться зробити складний вибір і визначитися з тією роллю, яку вони повинні будуть грати в майбутньому.

Раніше повідомлялося про те, що Меган Маркл і принцу Гаррі дорікнули в цинізмі.