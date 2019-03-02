Во мне был мертвый ребенок: семья обвиняет медиков в халатности

Женщина не могла забеременеть в течение восьми лет, но ребенок родился мертвым

В городе Острог Ровенской оласти семья обвиняет медиков в смерти новорожденного. Врачи в течение двух дней пытались остановить у женщины схватки, начавшиеся на 37-й неделе беременности, сообщает ТСН.

Это должен был быть их второй ребенок - первый родилась восемь лет назад. Беременность проходила хорошо, и они даже выбрали имя - решили назвать Евой.

Схватки начались внезапно, но в Острожском роддоме сказали, что вес ребенка маловат, и рожать рано. Женщине начали ставить капельницы, чтобы остановить схватки. Когда через двое суток прослушали сердцебиение - его не было.

"Вам просто не передать словами, когда ты чувствуешь, что в тебе мертвый ребенок", - со слезами на глазах рассказывает Елена, мать младенца.

После этого врачи направили Елену в областной перинатальный центр, чтобы там она смогла родить уже мертвого ребенка. Но даже "скорую" для этого не нашли - посоветовали ехать на собственной машине за 55 километров.

Во время дороги женщине стало плохо, а у врача, которого направили с ними, не было даже аптечки.

В Ровном Елена родила мертвую девочку весом 2,5 килограммов, который является достаточным для нормальной жизнедеятельности. Ребенок просто задохнулся, потому что ему не дали родиться.

Заведующая Острожским родильным домом от общения с журналистами отказалась. В полиции открыли производство за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей.

От заведующей, Мороз Инны Ивановны семь так и не дождалась ни извинений, ни объяснений. Семья хочет добиться, чтобы этот врач больше никогда не работала в роддоме.

Под Ровно ребенок родился мертвым из-за халатности врачей (видео: YouTube/ТСН)

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