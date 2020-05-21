ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мерзкий холод, а потом грозы: синоптики ошарашили погодой в Украине

STYLERЖизнь    21.05.2020 - 20:05
Мерзкий холод, а потом грозы: синоптики ошарашили погодой в Украине
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине будет неблагоприятной до конца недели

Погода в Украине будет холодной и мокрой до конца этой недели. Завтра будет температурный минимум недели, а к воскресенью небо начнет греметь, но не повсюду. Какой будет погода в пятницу, субботу и воскресенье - читайте в материале Styler.

Три ближайшие ночи будут очень холодными - от +3 до +10 местами на Юге, прогнозирует Украинский гидрометцентр. А синоптик Наталка Диденко на ближайшую и на следующую ночь обещает еще и заморозки.

Завтра, 22 мая, днем холодно -+10+15, на Юге +15+17. На северо-востоке мелкий дождь. Ко всему ожидается ветер от 7 до 12 метров в секунду.

В субботу настанет штиль с ветром 3-8 м/с, но моросить будет по всей стране кроме Запада, где немного потеплеет (+14+18), на Юге будет +12+16, а на остальной части Украины +10+15.

В воскресенье, 24 мая, грозы придут на Запад, Винницкую и Житомирскую области, ночь там станет теплее (+6+8), на остальных территориях прояснение, по всей стране потеплеет (+14+18 градусов).

В Киеве завтра и послезавтра мелкий дождь, +10+13. В воскресенье прояснится и потеплеет до +14+16. Ветер в пятницу порывистый, но потом ожидается штиль.

Мерзкий холод, а потом грозы: синоптики ошарашили погодой в УкраинеМерзкий холод, а потом грозы: синоптики ошарашили погодой в УкраинеМерзкий холод, а потом грозы: синоптики ошарашили погодой в Украине

Погода в Украине 22-24 мая (фото: meteo.gov.ua)

Тем не менее, лето придет по графику. Синоптики говорят, что в последние дни мая - в начале июня приятная погода все же порадует украинцев. Будет +20+25, но с дождями.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины Погода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь