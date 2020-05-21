Мерзкий холод, а потом грозы: синоптики ошарашили погодой в Украине

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине будет неблагоприятной до конца недели

Погода в Украине будет холодной и мокрой до конца этой недели. Завтра будет температурный минимум недели, а к воскресенью небо начнет греметь, но не повсюду. Какой будет погода в пятницу, субботу и воскресенье - читайте в материале Styler.

Три ближайшие ночи будут очень холодными - от +3 до +10 местами на Юге, прогнозирует Украинский гидрометцентр. А синоптик Наталка Диденко на ближайшую и на следующую ночь обещает еще и заморозки.

Завтра, 22 мая, днем холодно -+10+15, на Юге +15+17. На северо-востоке мелкий дождь. Ко всему ожидается ветер от 7 до 12 метров в секунду.

В субботу настанет штиль с ветром 3-8 м/с, но моросить будет по всей стране кроме Запада, где немного потеплеет (+14+18), на Юге будет +12+16, а на остальной части Украины +10+15.

В воскресенье, 24 мая, грозы придут на Запад, Винницкую и Житомирскую области, ночь там станет теплее (+6+8), на остальных территориях прояснение, по всей стране потеплеет (+14+18 градусов).

В Киеве завтра и послезавтра мелкий дождь, +10+13. В воскресенье прояснится и потеплеет до +14+16. Ветер в пятницу порывистый, но потом ожидается штиль.

Погода в Украине 22-24 мая (фото: meteo.gov.ua)

Тем не менее, лето придет по графику. Синоптики говорят, что в последние дни мая - в начале июня приятная погода все же порадует украинцев. Будет +20+25, но с дождями.

Автор: Светлана Дудукало