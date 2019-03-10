Метеорологическая катастрофа: где в Украине будет сильный шторм и ливни

Погода в Украине 10 марта будет опасной для жителей западных регионов

Погода в Украине 10 марта, по данным синоптиков Укргидрометцентра, будет опасной: в большинстве регионов будут ливни и сильные порывы ветра до 28 м/с. Все это негативно влияет на снеголавинную ситуацию в Карпатах. Средняя дневная температура по Украине будет держаться у отметки +9… +11 градусов тепла в дневное время.

Погода в Украине 10 марта (иллюстративное фото: pixabay.com)

Осадки в виде дождя ожидаются во всех регионах Украины, за исключением некоторых южных областей – Николаевской, Одесской и Симферопольской. По всей стране также ожидается потенциально опасная погода из-за сильных порывов ветра. 10 марта в западных областях порывы ветра 25-28 м/с, на остальной территории 15-20 м/с.

Уровень тепла в западных, центральных и восточных регионах будет держаться на отметке +9… +12 градусов. На севере и северо-западе страны немного прохладнее - +7… +9 градусов. Теплее всего будет на Юге Украины, где столбики термометров покажут до +12… +16 градусов.

Погода в Украине 10 марта (скриншот: meteo.gov.ua)

Согласно народному прогнозу, погоду в этот день предсказывают птицы: синица запела - тепло ворожит. С этого дня происходит переход средней температуры воздуха через 0 градусов. Это считается временем появления проталин. Набухают почки — весну чуют. С этого дня хорошо садить семена на рассаду капусты и помидоров.

Как сообщалось, недавно синоптик напомнила также и про изменение погоды на следующей неделе - украинцев ждет похолодание.

Также мы писали о том, что украинцев предупредили о сильном штормовом ветре.