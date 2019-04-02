Не могут уехать домой: в какие ловушки попадают украинские заробитчане за границей

Украинцы, которые ринулись за границу в поисках хорошего заработка, часто оказываются в ситуации, когда у них отбирают паспорта и они не могут не то, чтобы домой уехать, но и даже обратиться за помощью. При чем от таких неприятностей не застрахованы даже те, кто официально оформляет себе биометрический паспорт и едет в безвизовые страны.

"Мы сейчас занимаемся случаем парня, которого в Польшу пригласил его давний знакомый. Он работал в пригороде Варшавы в такси Uber. Парень приехал по безвизу (на 90 дней). Работал 2 месяца. Ему предоставили жилье и автомобиль. Парень 2 месяца проработал, и ему сказали, что он должен 1500 злотых. Забрали у него паспорт и сказали, чтобы отрабатывал. В итоге у него сейчас нет паспорта, и он не может вернуться в Украину, при этом у него истекает срок разрешения на пребывание в стране", - рассказала журналист Елена Голубева для издания 112.ua.

Молодой человек обратился в посольство, чтобы сделать новый документ, но там ему сообщили, что за изготовление документа нужно заплатить деньги, которых у него нет. Кроме того, у него не было жилья и ночевать ему пришлось прямо в машине. Помощь украинцу предоставила Международная организации миграции, которая предоставила ему жилье и продукты питания. Глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько сообщил, что украинцу помогли инициировать обращение в полицию и вопрос уже решается.

Как объясняют эксперты, если в таких ситуациях люди начинают жаловаться, то их просто выбрасывают на улицу, без денег и документов. В Польше очень часто украинцы остаются без зарплаты за последний месяц работы. Однако подобные ситуации бывают также в Чехии, Норвегии, Финляндии и Бельгии.

Заробитчане часто оказываются в неприятных ситуациях за границей (twitter.com/GolosKarpat)

Эксперт по трудовой миграции в Норвегию Денис Вороненков объяснил, что в большинстве стран таких работников считают нелегалами и отношение к ним соответствующее.

"Ты никак не защищен, не можешь обратиться в полицию, рассчитывать на медицинскую помощь. Был случай, когда украинец, который работал нелегально, сломал ногу. Ему не помогли ни в одном лечебном учреждении Норвегии, потому что у него не было страховки. Все отказали. Пришлось самому, с помощью знакомой медсестры, тоже, кстати, украинки, накладывать себе шину", — рассказал Вороненков.

Однако есть и обратная сторона медали – в ЕС недолюбливают работников из постсоветского пространства, так как часто сталкивались с тем, что они часто оставляют работу и уходят на более прибыльную.

"Если находят где-то оплату выше, они просто разворачиваются и уезжают, не говоря ни слова. С другой стороны, работодателям приходится мириться с украинскими трудовыми мигрантами, потому что их труд намного дешевле, чем граждан Евросоюза", — объяснил Вороненков.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько украинским заробитчанам платят в Европе.

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