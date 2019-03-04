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Счетчик украинцев, уехавших на заработки за рубеж, достигнул миллиона и сломался

STYLERЖизнь    04.03.2019 - 15:13
Счетчик украинцев, уехавших на заработки за рубеж, достигнул миллиона и сломался
Иллюстративное фото (facebook.com/zaharchuk)

Количество украинцев, решивших покинуть родину в поисках денег, достигло шестизначного значения

Больше миллиона украинцев с марта 2018 года выехали на заработки за границу. Интернет сайт Ukrainianpeopleleaks.com, который считал количество уезжающих на заработки за рубеж украинцев, достиг отметки в миллион и сломался. Через некоторое время сайт полноценно возобновил свою работу.

Сайт вел подсчет украинских заробитчан с марта 2018 года. Таким образом, за два года количество украинцев, решивших покинуть родину в поисках денег, достигло шестизначного значения.

Счетчик украинцев, уехавших на заработки за рубеж, достигнул миллиона и сломался

Скриншот

Несколько дней ранее счетчик на сайте показывал цифру, близкую к миллиону.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял что около 100 тыс. украинцев покидают страну в поисках заработков ежемесячно.

Счетчик украинцев, уехавших на заработки за рубеж, достигнул миллиона и сломался

Скриншот

Как сообщалось ранее, трудовая миграция в Украине имеет массовый характер. Основные страны куда уезжают украинцы - Польша, Россия, а в последнее время к этим странам добавилась Германия.

"Согласно данным ООН к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, до 36 млн человек. Страна рискует окончательно превратиться в край стариков и детей. Один из основных факторов выезда - трудовая миграция", - сообщается на сайте.

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