Морозы с метелью: украинцам рассказали о погоде 22 февраля

В Украину вернется морозная погода

В пятницу, 22 февраля, ожидается похолодание и осадки в виде снега на части территории Украины. На дорогах в большинстве областей будет гололедица. Об этом рассказали синоптики Украинского гидрометцентра на странице в Facebook.

Сила ветра преимущественно составит от 7 до 12 метров в секунду, однако ​​в западных и южных регионах местами будут порывы 15-20 метров в секунду. Ожидается метель. Направление ветра - северное.

На Западе и Юге, в Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях будет идти снег. В районе Закарпатья, Прикарпатья и в Одесской области местами снегопады "разбавят" дожди. В Карпатских горах снег будет сильный. На остальной территории существенные осадки не предвидятся.

Температура воздуха снизится - в ночное время будет от -4 до -9 градусов, причем в северной части Левобережья будет мороз до -14 градусов; днем столбики термометров будут варьироваться между показателями -7...-2 градуса.

Фото: Заснеженная улица Киева (Виталий Носач, РБК-украина)

На Закарпатье, Прикарпатье, Одесской и Николаевской областых в ​​течение суток температура воздуха составит от -3 до +2 градусов.

В Крыму днем будет солнечно, а ночью - без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +​​2... +7 градусов.

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

После 22 февраля продолжится осложнение погодных условий. Так, по воскресенье включительно в западных и южных регионах, а также в Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой области будут осадки в виде умеренного снега, в Карпатах снегопад будет значительный.

23-24 февраля температура воздуха в ночное время составит от -12 до -6 градусов, днем ожидается от -7 до -​​ градусов. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью столбики термометров будут колебаться в пределах -18... -12 градусов, днем будет от -10 до -5 градусов.

Снег (фото: pixabay.com)

Как сообщалось ранее, по словам известного синоптика Наталки Диденко, после похолодания в ближайшие несколько дней уже с понедельника, 25 февраля, снова начнется потепление.

Напомним, что недавно климатологи пугали украинцев внезапным изменением погоды.