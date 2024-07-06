Мусульманський Новий рік 2024: як правильно святкувати і традиції

Традиції свята

Мусульманський Новий рік, або Хіджра, не є святом у звичному розумінні. Це час для роздумів, самооцінки та постановки духовних цілей на наступний рік. Мусульмани використовують цей період, щоб висловити подяку, попросити прощення у Бога та ухвалити рішення щодо покращення своїх стосунків з Аллахом.

На відміну від григоріанського, ісламський календар базується на місячних циклах, тому його рік коротший на 11-12 днів. Через це дата свята змінюється щороку. Відлік ісламського літочислення починається з переселення пророка Мухаммеда та його послідовників із Мекки в Медіну в 622 році нашої ери. Ця подія, відома як Хіджра, стала важливим моментом в історії ісламу.

У день Хіджри мусульмани збираються в мечетях і слухають проповіді, присвячені переселенню пророка Мухаммеда. Віряни моляться Всевишньому, роздумують над своїм життям і планують духовний шлях на наступний рік.

Місяць Мухаррам, з якого починається ісламський рік, вважається часом покаяння і богослужіння. Мусульманам рекомендується постити в четвер, п’ятницю та неділю протягом цього місяця. Перші десять днів Мухарраму сприятливі для нових починань, таких як переїзд, весілля або будівництво будинку.

Мусульмани також не відзначають світський Новий рік 1 січня. У деяких мусульманських країнах святкування цього дня навіть заборонено.

Особливості святкування

Мусульманський Новий рік не є святковим днем у традиційному сенсі. Цей день не відзначається масовими заходами, щоб не заважати молитвам. Проте до нього ретельно готуються, прибирають помешкання та пророщують зерно пшениці чи сочевиці. На Новий рік готують традиційні мусульманські страви, такі як баранина, сабзах, сенджед, серкех, сомак, та пригощають ними рідних і друзів.

Напередодні Нового року згадують померлих родичів, а в день його настання чоловіки йдуть до мечеті слухати проповідь. З цієї дати починається довгий період обов'язкового суворого посту, під час якого до заходу сонця забороняється вживати їжу та купатися. Протягом місяця мусульмани повинні повністю присвятити себе служінню Аллаху та допомагати нужденним.

Заборона святкування Нового року в мусульманських традиціях ґрунтується на необхідності суворо дотримуватися розпорядку дня, уникати вживання алкоголю та порушення спокою. Подарунки вважаються марнотратством, оскільки це може відвертати від духовних цілей і служіння Аллаху.

Привітання для близьких

З щирими побажаннями на світле свято Хіджри! Нехай ваші рідні та близькі завжди будуть поруч, у вашому домі завжди панує спокій і щастя, а серед вірних друзів ви знаходите найбільше розуміння і підтримки. Нехай кожен день наповнений радістю, гармонією і любов'ю до ближніх!

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Нехай мусульманський Новий рік принесе щастя, мир та благодать у всі твої дні. Вітаю з важливим святом!

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З прийдешнім Ісламським Новим роком! Бажаю, щоб цей рік був наповнений радістю, успіхами і духовним зростанням для тебе і твоєї родини.

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З нагоди Ісламського Нового року бажаю тобі впевненості у кожному кроці, сили духу у вирішенні будь-яких завдань і щедрості в серці для допомоги іншим. Нехай цей рік принесе лише радість і добру долю!

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Хай початок нового Ісламського року буде початком нових досягнень і відкриттів. І нехай Аллах благословляє тебе!