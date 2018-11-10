NASA показало восхитительный заснеженный Днепр

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA показало фотографию заснеженной реки Днепр, сделанное из космоса. Снимок сделал французский астронавт Том Песке в 2017 году. Он сравнил фото украинской реки с живописью Хокусай. Фото опубликовали на сайте аэрокосмического агентства.

"Зимние пейзажи выглядят так магически с Международной космической станции: это река на север от Киева напоминает мне о живописи Хокусай (известный японский художник 18 века)", - говорится в сообщении.

Фото: Заснеженный Днепр из космоса (nasa.gov)



В NASA добавили, что члены экипажа на космической станции фотографируют нашу планету с уникальной точки, документируя Землю из космоса.

Ранее мы писали о пике звездопада Тауриды и о том, когда можно наблюдать впечатляющие метеоры.

Напомним, в NASA рассказали о потере связи со станцией, исследующей пояс астероидов.

Кстати, ученые выяснили, почему потолстел диск Млечного Пути.