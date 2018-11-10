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NASA показало восхитительный заснеженный Днепр

STYLERЖизнь    10.11.2018 - 17:30

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA показало фотографию заснеженной реки Днепр, сделанное из космоса. Снимок сделал французский астронавт Том Песке в 2017 году.  Он сравнил фото украинской реки с живописью Хокусай. Фото опубликовали на сайте аэрокосмического агентства.

"Зимние пейзажи выглядят так магически с Международной космической станции: это река на север от Киева напоминает мне о живописи Хокусай (известный японский художник 18 века)", - говорится в сообщении.

NASA показало восхитительный заснеженный ДнепрФото: Заснеженный Днепр из космоса (nasa.gov)

В NASA добавили, что члены экипажа на космической станции фотографируют нашу планету с уникальной точки, документируя Землю из космоса.

Ранее мы писали о пике звездопада Тауриды и о том, когда можно наблюдать впечатляющие метеоры.

Напомним, в NASA рассказали о потере связи со станцией, исследующей пояс астероидов.

Кстати, ученые выяснили, почему потолстел диск Млечного Пути.

 

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