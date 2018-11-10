NASA показало чудовий засніжений Дніпро

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA показало фотографію засніженої річки Дніпро, яка зроблена з космосу. Знімок зробив французький астронавт Тому Піску в 2017 році. Він порівняв фото української річки з живописом Хокусай. Фото опублікували на сайті аерокосмічного агентства.

"Зимові пейзажі виглядають так магічно з Міжнародної космічної станції: це річка на північ від Києва нагадує мені про живопис Хокусай (відомий японський художник 18 століття)", - йдеться в повідомленні.

Фото: Засніжений Дніпро з космосу (nasa.gov)



У NASA додали, що члени екіпажу на космічній станції фотографують нашу планету з унікальною точки, документуючи Землю з космосу.

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