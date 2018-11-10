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NASA показало чудовий засніжений Дніпро

STYLERЖиття    10.11.2018 - 17:30

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA показало фотографію засніженої річки Дніпро, яка зроблена з космосу. Знімок зробив французький астронавт Тому Піску в 2017 році. Він порівняв фото української річки з живописом Хокусай. Фото опублікували на сайті аерокосмічного агентства.

"Зимові пейзажі виглядають так магічно з Міжнародної космічної станції: це річка на північ від Києва нагадує мені про живопис Хокусай (відомий японський художник 18 століття)", - йдеться в повідомленні.

NASA показало чудовий засніжений ДніпроФото: Засніжений Дніпро з космосу (nasa.gov)

У NASA додали, що члени екіпажу на космічній станції фотографують нашу планету з унікальною точки, документуючи Землю з космосу.

Раніше ми писали про пік зорепаду Тауриди і про те,коли можна спостерігати вражаючі метеори.

Нагадаємо, в NASA розповіли про втрату зв'язку зі станцією, що досліджує пояс астероїдів.

До речі, вчені з'ясували, чому погладшав диск Чумацького Шляху.

 

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