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Нацагентство АРМА обвинили в рейдерстве и коррупции и требуют отставки его главы Янчука

STYLERЖизнь    14.12.2018 - 10:33
Нацагентство АРМА обвинили в рейдерстве и коррупции и требуют отставки его главы Янчука
Акция протеста против действий АРМА (фото: ais.ua)

Национальное агентство по управлению активами, полученными коррупционным путем АРМА должно стать одним из локомотивов по борьбе с коррупцией в Украине

Однако, вместо этого, всего за пару лет своего существования успело увязнуть в целом ряде не только коррупционных, но и рейдерских скандалов. Несмотря на целый ряд опубликованных журналистских расследований, среди которых можно отметить публикации "Украинской Правды", "Радио Свободы", издание "ВЕСТИ" и другие. Ни должностные лица АРМА, ни деятельность этой структуры до сих пор не стали объектом расследований правоохранительных или антикоррупционных органов. Об этом говорится на сайте "АИС".

Нацагентство АРМА обвинили в рейдерстве и коррупции и требуют отставки его главы Янчука

Акция протеста против действий АРМА

На отсутствие существенных результатов работы АРМА и многочисленные скандалы закрывают глаза и международные партнеры в лице Еврокомиссии, ряда стран Евросоюза, Transparency International, регулярно устраивая совместные "праздничные форумы и банкеты" в премиальных отелях, например таких, как "Премьер Палас", за счет денег украинских налогоплательщиков.

На содержание этой структуры госбюджет уже попал на сотни миллионов гривен, а финансовые результаты, позволяющие сделать выводы об эффективности работы АРМА, засекречены.

Согласно многочисленных публикаций СМИ, от действий АРМА уже пострадали сотни украинских бизнесменов, компаний и СМИ, среди которых: медиа-холдинг "Вести", Бизнес-Центр "Гулливер", две ТЭЦ в Львовской области, Салтовский Хлебозавод, Одесский аэропорт, автомобильный холдинг "АИС" и много других.

Нацагентство АРМА обвинили в рейдерстве и коррупции и требуют отставки его главы Янчука

В рамках очередного "праздничного банкета", организованного АРМА, в среду, 12 декабря, сотрудники "АИС" провели очередную акцию протеста против действий АРМА.

Согласно официальному заявлению компании, в результате незаконных действий, грубого нарушения процедур и правил, возможных коррупционных действий АРМА, сотни сотрудников автоцентров "АИС" несколько месяцев остаются без работы. В частности, протестующие заявляют, что:

  • при передаче арестованных объектов "АИС" управляющему АРМА допустила конфликт интересов, так как управляющий и сторона долгового конфликта подконтрольны одному и тому же человеку – владельцу Группы DCH Александру Ярославскому;
  • выбор управляющего (которым стало ООО "ЖК "Воздвиженка") проведен с грубым нарушением законодательства и процедур, не были проведены открытые торги, не оценивалась материально-техническая база и штат управляющего. Так, десятки узкоспециализированных объектов площадью 100 тыс. кв. м по всей Украине переданы в управление компании без опыта работы в автобизнесе, которая раньше продавала квартиры, имеет в штате 3 сотрудников и уставный фонд в размере одна тысяча гривен;
  • оценка активов не была проведена должным образом, в результате чего его владельцы рискуют потерять часть из них, а управляющий может скрыть часть доходов от их эксплуатации;
  • было допущено умышленное игнорирование решения судов при передаче объектов управителям, что, по сути, является рейдерством;
  • нанесен материальный ущерб госбюджета, собственникам имущества, предпринимателям-арендаторам и работникам в результате многомесячного блокирования работы объектов.

В рамках акции протестующие провели "мусорную люстрацию" главы АРМА Антона Янчука и требуют его снятия с должности.

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