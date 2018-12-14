Нацагентство АРМА обвинили в рейдерстве и коррупции и требуют отставки его главы Янчука

Акция протеста против действий АРМА (фото: ais.ua)

Национальное агентство по управлению активами, полученными коррупционным путем АРМА должно стать одним из локомотивов по борьбе с коррупцией в Украине

Однако, вместо этого, всего за пару лет своего существования успело увязнуть в целом ряде не только коррупционных, но и рейдерских скандалов. Несмотря на целый ряд опубликованных журналистских расследований, среди которых можно отметить публикации "Украинской Правды", "Радио Свободы", издание "ВЕСТИ" и другие. Ни должностные лица АРМА, ни деятельность этой структуры до сих пор не стали объектом расследований правоохранительных или антикоррупционных органов. Об этом говорится на сайте "АИС".

Акция протеста против действий АРМА

На отсутствие существенных результатов работы АРМА и многочисленные скандалы закрывают глаза и международные партнеры в лице Еврокомиссии, ряда стран Евросоюза, Transparency International, регулярно устраивая совместные "праздничные форумы и банкеты" в премиальных отелях, например таких, как "Премьер Палас", за счет денег украинских налогоплательщиков.

На содержание этой структуры госбюджет уже попал на сотни миллионов гривен, а финансовые результаты, позволяющие сделать выводы об эффективности работы АРМА, засекречены.

Согласно многочисленных публикаций СМИ, от действий АРМА уже пострадали сотни украинских бизнесменов, компаний и СМИ, среди которых: медиа-холдинг "Вести", Бизнес-Центр "Гулливер", две ТЭЦ в Львовской области, Салтовский Хлебозавод, Одесский аэропорт, автомобильный холдинг "АИС" и много других.

В рамках очередного "праздничного банкета", организованного АРМА, в среду, 12 декабря, сотрудники "АИС" провели очередную акцию протеста против действий АРМА.

Согласно официальному заявлению компании, в результате незаконных действий, грубого нарушения процедур и правил, возможных коррупционных действий АРМА, сотни сотрудников автоцентров "АИС" несколько месяцев остаются без работы. В частности, протестующие заявляют, что:

при передаче арестованных объектов "АИС" управляющему АРМА допустила конфликт интересов, так как управляющий и сторона долгового конфликта подконтрольны одному и тому же человеку – владельцу Группы DCH Александру Ярославскому;

выбор управляющего (которым стало ООО "ЖК "Воздвиженка") проведен с грубым нарушением законодательства и процедур, не были проведены открытые торги, не оценивалась материально-техническая база и штат управляющего. Так, десятки узкоспециализированных объектов площадью 100 тыс. кв. м по всей Украине переданы в управление компании без опыта работы в автобизнесе, которая раньше продавала квартиры, имеет в штате 3 сотрудников и уставный фонд в размере одна тысяча гривен;

оценка активов не была проведена должным образом, в результате чего его владельцы рискуют потерять часть из них, а управляющий может скрыть часть доходов от их эксплуатации;

было допущено умышленное игнорирование решения судов при передаче объектов управителям, что, по сути, является рейдерством;

нанесен материальный ущерб госбюджета, собственникам имущества, предпринимателям-арендаторам и работникам в результате многомесячного блокирования работы объектов.

В рамках акции протестующие провели "мусорную люстрацию" главы АРМА Антона Янчука и требуют его снятия с должности.