Названы самые вредные сочетания продуктов: едим каждый день

Диетологи назвали самые вредные сочетания продуктов, которые украинцы часто комбинируют на завтрак, обед и ужин. Несмотря на то, что по отдельности все они вполне безобидны, при соединении могут резко повысить уровень сахара, вызвать изжогу и даже замутненность сознания.

Ниже представлен список из пяти сочетаний, которых следует избегать, если вы желаете сохранить крепкое здоровье, пишет The Health Site.

Жареное мясо и яйца

Это популярное у украинцев соединение может негативно отразиться на процессах пищеварения, спровоцировать изжогу и вызвать дальнейшие проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Крахмалистые углеводы и помидоры

Помидоры лучше не употреблять с богатыми крахмалом кашами или картофелем. Ведь они сами по себе кислотный продукт, а если сочетать их с углеводами, то можно получить несварение, сильную изжогу и другие расстройства ЖКТ.

Фрукты и йогурт

Диетологи считают, что такое популярное сочетание, которого полно на полках магазинов, может ухудшить симптоматику простуды и аллергии и даже вызвать застой в пищеварительной системе.

Сок и рис

В порции риса и стакане апельсинового сока по отдельности нет ничего плохого, но комбинация этих продуктов, может спровоцировать резкий скачок уровня сахара в крови.

Бананы и молоко

Диетологи считают, что бананы в комбинации с молоком - токсичное сочетание, способное вызвать сонливость и замутненность сознания. Если же вы обожаете милкшейк с бананом, добавьте туда зелёный кардамон, молотую корицу или мускатный орех, тогда этот напиток станет менее вредным.

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