Названо найшкідливіше поєднання продуктів: їмо кожен день

Дієтологи назвали найшкідливіше поєднання продуктів, які українці часто комбінують на сніданок, обід і вечерю. Попри те, що окремо всі вони цілком нешкідливі, при з'єднанні можуть різко підвищити рівень цукру, викликати печію і навіть затемненість свідомості.

Нижче представлений список з п'яти поєднань, яких слід уникати, якщо ви хочете зберегти міцне здоров'я, пише The Health Site.

Смажене м'ясо і яйця

Це популярне в українців поєднання може негативно позначитися на процесах травлення, спровокувати печію і викликати подальші проблеми з шлунково-кишковим трактом.

Крохмалисті вуглеводи й помідори

Помідори краще не вживати з багатими на крохмаль кашами або картоплею. Адже вони самі по собі кислотний продукт, а якщо поєднувати їх з вуглеводами, то можна отримати нетравлення, сильну печію та інші розлади ШКТ.

Фрукти і йогурт

Дієтологи вважають, що таке популярне поєднання, якого повно на полицях магазинів, може погіршити симптоматику застуди та алергії й навіть викликати застій в травній системі.

Сік і рис

В порції рису та склянці апельсинового соку окремо немає нічого поганого, але комбінація цих продуктів може спровокувати різкий стрибок рівня цукру в крові.

Банани й молоко

Дієтологи вважають, що банани в комбінації з молоком - токсичне поєднання, здатне викликати сонливість і затемненість свідомості. Якщо ж ви обожнюєте мілкшейк з бананом, додайте туди зелений кардамон, мелену корицю або мускатний горіх, тоді цей напій стане менш шкідливим.

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