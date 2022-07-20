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Названы виды чая, которые могут провоцировать резкий скачок артериального давления

Какой чай повышает давление (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Специалисты рассказали, что два популярных вида чая могут вызвать резкий скачок артериального давления после употребления.

Высокое кровяное давление является пагубным состоянием, с которым тесно связана предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, включая инфаркт и инсульт, пишет Ukr.Media.

У повышенного артериального давления нет явных предупредительных признаков, поэтому крайне важно следить за показателями давления.

В частности, некоторые сорта чая способствуют временному повышению артериального давления, в первую очередь, из-за концентрации в них кофеина.

Какой чай повышает давление

Резкое повышение артериального давления появляется вскоре после приема зеленого и черного чая. Повышение систолического и диастолического артериального давления появляется через 30 минут после приема напитков. Скачок давления, который возможен после выпитого чая, превосходит то увеличение уровня артериального давления, которое наблюдается у людей после приема кофе.

В то же время рост давления после чая довольно быстро прекращается. Через 60 минут после употребления напитка показатели кровяного давления возвращаются к своему прежнему порогу. Однако, у людей, которые регулярно пьют чай, организм не склонен реагировать на давление.

Кофеин в зеленом чае может повысить кровяное давление у людей с уже имеющейся гипертонией.

Эксперты рекомендуют с осторожностью пить чай людям, которые употребляют его редко и к тому же имеют хронические сердечно-сосудистые патологии. Также не следует пить крепко заваренные чаи. Их применение может быть полезным лишь при наличии давления, при котором ухудшается самочувствие и снижается тонус.

Раньше врачи называли самый вредный чай для здоровья.

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