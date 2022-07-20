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Названо види чаю, які можуть провокувати різкий стрибок артеріального тиску

Який чай підвищує тиск (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Фахівці розповіли, що два популярних види чаю можуть викликати різкий стрибок артеріального тиску після вживання.

Високий кров’яний тиск є згубним станом, з яким тісно пов’язана схильність до серцево-судинних захворювань, включаючи інфаркт і інсульт, пише Ukr.Media.

У підвищеного артеріального тиску немає явних попереджувальних ознак, тому вкрай важливо стежити за показниками тиску.

Зокрема, деякі сорти чаю сприяють тимчасовому підвищенню артеріального тиску, у першу чергу, через концентрацію у них кофеїну.

Який чай підвищує тиск

Різке підвищення артеріального тиску з'являється незабаром після приймання зеленого і чорного чаю. Підвищення систолічного і діастолічного артеріального тиску з'являється через 30 хвилин після приймання напоїв. Стрибок тиску, який є можливим після випитого чаю, перевершує те збільшення рівня артеріального тиску, яке спостерігається у людей після приймання кави.

Водночас зростання тиску після чаю досить швидко припиняється. Через 60 хвилин після вживання напою показники кров’яного тиску повертаються до свого колишнього порогу. Однак, у людей, які регулярно п’ють чай, організм не схильний реагувати на тиск.

Кофеїн у зеленому чаї може підвищити кров’яний тиск у людей з вже наявною гіпертонією.

Експерти рекомендують з обережністю пити чай людям, які вживають його рідко і до того ж мають хронічні серцево-судинні патології. Також не слід пити міцно заварені чаї. Їх вживання може бути корисним лише за наявності тиску, за якого погіршується самопочуття і знижується тонус.

Раніше лікарі називали найшкідливіший чай для здоров'я.

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