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"Не забудемо ніколи ціну свободи": слухайте нову пісню, що надихає на перемогу

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П'ятниця 28 квітня 2023 15:38
"Не забудемо ніколи ціну свободи": слухайте нову пісню, що надихає на перемогу Lex & Adario (фото: прес-служба гурту)
Автор: Styler

Український гурт Lex & Adario випустив нову пісню "За горизонтом". Вона про те, що як би не було важко, але все одно світанок прийде на зміну ночі і нас жде успіх на усіх фронтах.

Учасники команди впевнені: Україна обов'язково переможе і за горизонтом настане світле майбутнє.

"Україна долає складні часи. Завдячуючи ЗСУ та всім, хто працює на перемогу, ми знаємо, наша держава обов’язково здолає ворога! І за горизонтом настане світле майбутнє. Саме про нього і є перша пісня. Кажуть, що думки матеріалізуються. Ми хочемо, щоб якомога скоріше матеріалізувалася саме ця", - коментують артисти.

Додамо, що у планах дуету вже найближчим часом показати кліп на трек "За горизонтом".

Наступні пісні хлопців будуть про "віру у хороше та світле майбутнє", а також про кохання, бо саме воно "є тим найвищим почуттям, яке допомагає рухатись вперед, досягати нових вершин, народжувати життя та ідеї, і зрештою, перемагати".

Що відомо про дует Lex & Adario

Lex (Ярослав Лех) і Adario (Олександр Коваленко) - двоє близьких друзів, які разом працювали над різними проєктами у сфері телебачення та шоу-бізнесу.

Ідея створення гурту виникла спонтанно. Але обоє артистів прагнуть "створити щось значиме, і залишити свій спалах в історії".

Раніше ми писали, що відомий український співак покаявся за концерти в Росії після 2014 року.

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