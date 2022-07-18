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Новые ситилайты ГСЧС порадовали украинцев. Но кое-кто все равно нашел "зраду"

Новая реклама ГСЧС порадовала киевлян (фото: twitter.com/olehbatkovych)
Автор: Дмитрий Войналович

Главное управление ГСЧС Украины в городе Киев оригинально подошло к социальной рекламе, которая призывает горожан быть внимательными на воде и на природе.

Так, в столице появились соответствующие ситилайты, которые уже успели даже кое-кого разозлить. В чем проблема - читайте в нашем материале ниже.

Новые ситилайты от ГСЧС

Новая социальная реклама от спасителей призывает быть осторожным на воде, потому что "ти ж не руський воєнний корабль".

А также киевлян просят не жечь лес, потому что лес - "це ж не руський танк".

Фотографии ситилайтов опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист и автор подкаста "Право на поплаву" Олег Новиков.

Социальная реклама от ГСЧС в Киеве (фото: twitter.com/olehbatkovych)

Реакция сети на ситилайты

Большинство украинцев "заценили" такой ход спасателей. Но есть люди, которые видят в этих плакатах некую "зраду".

Дело в том, что "руський і рускій - це абсолютно різні речі".

"Русь це наша спадщина, а рускіє - це оті крадії історії, яких ми вбиваємо. Перекажіть автору цих постерів, що це недопустимо", - говорит киевлянка Анна.

"Треба відкоректувати, бо виходить, що м*скалі живуть на Русі", - считает один юзер.

"Паплюжать форму "руський". Мали б писати "російський". Русь не = рашка", - пишет другой пользователь сети.

Вместе с тем, в комментариях к записи Олега уже придумывают, какими могут быть социальные постеры от других ведомств.

Например: "Не кради, ти ж не рускій ванька" от МВД, или "Розмовляй мовою, ти ж не Єгора с Зажопінска" от Минкульта.

Напомним, что в Украине в обращение ввели монету "Ой у лузі червона калина".

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ГСЧС