Новые ситилайты ГСЧС порадовали украинцев. Но кое-кто все равно нашел "зраду"

Главное управление ГСЧС Украины в городе Киев оригинально подошло к социальной рекламе, которая призывает горожан быть внимательными на воде и на природе.
Так, в столице появились соответствующие ситилайты, которые уже успели даже кое-кого разозлить. В чем проблема - читайте в нашем материале ниже.
Новая социальная реклама от спасителей призывает быть осторожным на воде, потому что "ти ж не руський воєнний корабль".
А также киевлян просят не жечь лес, потому что лес - "це ж не руський танк".
Фотографии ситилайтов опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист и автор подкаста "Право на поплаву" Олег Новиков.
Социальная реклама от ГСЧС в Киеве (фото: twitter.com/olehbatkovych)
Большинство украинцев "заценили" такой ход спасателей. Но есть люди, которые видят в этих плакатах некую "зраду".
Дело в том, что "руський і рускій - це абсолютно різні речі".
"Русь це наша спадщина, а рускіє - це оті крадії історії, яких ми вбиваємо. Перекажіть автору цих постерів, що це недопустимо", - говорит киевлянка Анна.
"Треба відкоректувати, бо виходить, що м*скалі живуть на Русі", - считает один юзер.
"Паплюжать форму "руський". Мали б писати "російський". Русь не = рашка", - пишет другой пользователь сети.
Вместе с тем, в комментариях к записи Олега уже придумывают, какими могут быть социальные постеры от других ведомств.
Например: "Не кради, ти ж не рускій ванька" от МВД, или "Розмовляй мовою, ти ж не Єгора с Зажопінска" от Минкульта.
Напомним, что в Украине в обращение ввели монету "Ой у лузі червона калина".
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