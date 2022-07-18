RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нові сітілайти ДСНС потішили українців. Але дехто все одно знайшов "зраду"

Нова реклама ДСНС потішила киян (фото: twitter.com/olehbatkovych)
Автор: Дмитрий Войналович

Головне управління ДСНС України у місті Київ оригінально підійшло до соціальної реклами, яка закликає містян бути уважними на воді та на природі.

Так, у столиці з'явилися відповідні сітілайти, які вже встигли навіть декого розізлити. У чому проблема - читайте у нашому матеріалі нижче.

Нові сітілайти від ДСНС

Нова соціальна реклама від рятівників закликає бути обережним на воді, бо "ти ж не руський воєнний корабль".

А також киян просять не палити ліс, бо ліс "це ж не руський танк".

Світлини сітілайтів опублікував у своєму Twitter-аккаунті журналіст і автор подкасту "Право на поплаву" Олег Новіков.

Соціальна реклама від ДСНС у Києві (фото: twitter.com/olehbatkovych)

Реакція мережі на сітілайти

Більшість українців "зацінила" такий хід рятівників. Але є люди, які вбачають у цих плакатах певну "зраду".

Річ у тім, що "руський і рускій - це абсолютно різні речі".

"Русь це наша спадщина, а рускіє - це оті крадії історії, яких ми вбиваємо. Перекажіть автору цих постерів, що це недопустимо", - коментує киянка Анна.

"Треба відкоректувати, бо виходить, що м*скалі живуть на Русі", - вважає один юзер.

"Паплюжать форму "руський". Мали б писати "російський". Русь не = рашка", - пише інший користувач мережі.

Разом з тим, у коментарях до допису Олега вже придумують, якими можуть бути соціальні постери від інших відомств.

Наприклад: "Не кради, ти ж не рускій ванька" від МВС, або "Розмовляй мовою, ти ж не Єгора с Зажопінска" від Мінкульту.

Нагадаємо, що в Україні в обіг ввели монету "Ой у лузі червона калина".

Також читайте про те, як премію YUNA 2022 отримала співачка, яка регулярно виступала в Росії і має "аж" дві україномовні пісні.

А ще дивіться, як на фоні українського холодильника сестра мертвого окупанта бідкається, що не може отримати компенсацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС