Януковича могут доставить в Украину: названо главное условие

Доставить Януковича из России сложно, но это возможно

Видео: YouTube/ Espreso.TV

Экс-президента Виктора Януковича, которого приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену, можно силой доставить в Украину из РФ для отбывания наказания. Но это возможно только благодаря двум факторам. Об этом заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун на телеканале Еспресо.TV.

По его словам, единственная возможность вытащить Януковича из России – это провести спецоперацию, но сейчас у Украины нет ни сил, ни возможности, ни "политического духа", чтобы провести такую операцию.

Он пояснил, что в основном все зависит от желания руководства страны, которое также боится проводить такую серьезную операцию, поскольку она может провалиться.

Виктор Ягун/Скриншот с видео

"Есть опасность, что эта операция может провалиться. А у нас очень много людей хотят строить государство в белых перчатках, с чистой совестью и остаться в истории если не миротворцами, то как минимум победителями. А здесь есть опасность, что такие операции не всегда могут проходить гладко и чисто. К сожалению, у нас нет сейчас такого лидера, который мог бы взять на себя такую ответственность", - отметил Ягун.

Кроме того, он также подчеркнул, что РФ может предоставить Януковичу российское гражданство и завить о том, что она не выдает своих граждан.

Напомним, что защита Януковича считает вынесенный ему приговор политическим преследованием. Об этом после завершения процесса заявил его адвокат Александр Горошинский.

Ранее сообщалось, что Януковича признали виновным в том, что он обращался к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести войска в Украину. Об этом заявил судья Оболонского райсуда Владислав Девятко.

Мы также сообщали о том, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о завершении сбора доказательств для подозрений отдавшим приказ стрелять в людей во время Революции достоинства.