В Одессе 14-летняя школьница "дарила" ученикам патроны

Ученица раздавала друзьям опасное оружие, которое хранилось у нее дома

В Белгород-Днестровском (Одесская область) 14-летняя школьница раздавала одноклассникам патроны. Дома у подростка правоохранители обнаружили более четырехсот патронов и гранату, передает пресс-центр Нацполиции в Одесской области.

"Девочка действительно "дарила" ученикам патроны, которые, по ее словам, принесла из дома. Проведя комплекс неотложных мероприятий, полицейские изъяли у школьников 134 патрона калибра 5,45 миллиметров и 7,62 миллиметров, а также – 4 патронных обоймы", – говорится в сообщении.

Фото Нацполиции Украины

Кроме этого, во время санкционированного обыска по месту жительства семьи несовершеннолетней девочки правоохранители обнаружили еще более четырехсот патронов и гранату.

По предварительной информации, запрещенные предметы принадлежат хозяину дома. Он сейчас находится на востоке Украины. Все изъятые предметы уже направили на экспертизу.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Продолжается следствие.

Фото Нацполиции Украины

Ранее украинцы высказались о легализации короткоствольного оружия.

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