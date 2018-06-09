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В Одесі 14-річна школярка "дарувала" учням патрони

STYLERLIFE        09.06.2018 - 19:28
Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua

Учениця роздавала друзям небезпечну зброю, яка зберігалася у неї вдома

У Білгород-Дністровському (Одеська область) 14-річна школярка роздавала однокласникам патрони. Вдома у дитини правоохоронці виявили понад чотириста патронів і гранату, передає пресс-центр Нацполиции в Одеській області.

"Дівчинка дійсно "дарувала" учням патрони, які, за її словами, принесла з дому. Провівши комплекс невідкладних заходів, поліцейські вилучили у школярів 134 патрони калібру 5,45 мм і 7,62 міліметрів, а також – 4 патронних обойми", – йдеться в повідомленні.

Фото Нацполіції України 

Крім цього, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання сім'ї неповнолітньої дівчинки правоохоронці виявили ще понад чотириста патронів і гранату.

За попередньою інформацією, заборонені предмети належать господареві будинку. Він зараз знаходиться на сході України. Всі вилучені предмети вже направили на експертизу.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває слідство.

Фото Нацполіції України 

Раніше українці висловилися про легалізацію короткоствольної зброї.

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Теги: оружие
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