В Одессе на детской площадке девочка потеряла часть пальца из-за горки

Отмечается, что девочка каталась на железной горке в форме слоника. Палец ребенка попал в щель между перилами и жестяным листом во время спуска с горки. В результате девочке отрезало часть пальца на правой руке.

Ребенка доставили в областную больницу, медики обработали рану и наложили повязку. Госпитализировать девочку не пришлось, ее отпустили выздоравливать домой. В настоящее время горка закрыта.

Родители отказываются комментировать данный инцидент. Опасная горка находится в Преображенском парке, недалеко от Одесского зоопарка, где часто отдыхают родители с детьми. Сейчас ее перекрыли ограничительными лентами.

В Одессе на горке травмировалась девочка (фото: 7 канал)