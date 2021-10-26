В Одесі на дитячому майданчику дівчинка втратила частину пальця через гірку

В Одесі 5-річній дівчинці відрізало частину пальця на дитячому майданчику. Це сталося в Преображенському парку 25 жовтня.
Про це оперативно повідомила прес-служба Одеської міської ради.
Відзначається, що дівчинка каталася на залізній гірці у формі слоника. Палець дитини потрапив в щілину між поручнями і бляшаним листом під час спуску з гірки. В результаті дівчинці відрізало частину пальця на правій руці.
Дитину доставили в обласну лікарню, медики обробили рану і наклали пов'язку. Госпіталізувати дівчинку не довелося, її відпустили одужувати додому. В даний час гірка закрита.
Батьки відмовляються коментувати даний інцидент. Небезпечна гірка знаходиться в Преображенському парку, недалеко від Одеського зоопарку, де часто відпочивають батьки з дітьми. Наразі її перекрили обмежувальними стрічками.
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