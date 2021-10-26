RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Одесі на дитячому майданчику дівчинка втратила частину пальця через гірку

Автор: Людмила Жукова

В Одесі 5-річній дівчинці відрізало частину пальця на дитячому майданчику. Це сталося в Преображенському парку 25 жовтня.

Про це оперативно повідомила прес-служба Одеської міської ради.

Відзначається, що дівчинка каталася на залізній гірці у формі слоника. Палець дитини потрапив в щілину між поручнями і бляшаним листом під час спуску з гірки. В результаті дівчинці відрізало частину пальця на правій руці.

Дитину доставили в обласну лікарню, медики обробили рану і наклали пов'язку. Госпіталізувати дівчинку не довелося, її відпустили одужувати додому. В даний час гірка закрита.

Батьки відмовляються коментувати даний інцидент. Небезпечна гірка знаходиться в Преображенському парку, недалеко від Одеського зоопарку, де часто відпочивають батьки з дітьми. Наразі її перекрили обмежувальними стрічками.

В Одесі на гірці травмувалася дівчинка (фото: 7 канал)

Як ми раніше писали, в Кременчуці померла 4-річна дівчинка, на яку впало дерево в дитсадку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса