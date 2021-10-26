В Одесі на дитячому майданчику дівчинка втратила частину пальця через гірку

Відзначається, що дівчинка каталася на залізній гірці у формі слоника. Палець дитини потрапив в щілину між поручнями і бляшаним листом під час спуску з гірки. В результаті дівчинці відрізало частину пальця на правій руці.

Дитину доставили в обласну лікарню, медики обробили рану і наклали пов'язку. Госпіталізувати дівчинку не довелося, її відпустили одужувати додому. В даний час гірка закрита.

Батьки відмовляються коментувати даний інцидент. Небезпечна гірка знаходиться в Преображенському парку, недалеко від Одеського зоопарку, де часто відпочивають батьки з дітьми. Наразі її перекрили обмежувальними стрічками.

В Одесі на гірці травмувалася дівчинка (фото: 7 канал)