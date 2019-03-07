Охватила паника: одесский спелеолог провел 13 часов в плену

Спелеолог Владислав Масленко (facebook.com/Владислав Масленко)

Владислава Масленко придавило каменной плитой и зажало ногу

Одесский спелеолог Владислав Масленко рассказал подробности о происшествии в катакомбах села Нерубайское, где он провел 13 часов, истекая кровью. Об этом пишет издание Odessa.Online.

В тот день Владислав Масленко вместе с коллегой отправился в катакомбы, чтобы отыскать новую локацию для съемок фильма. Коллеге пришлось вернуться в Одессу, а Масленко отправился в подземелье и попал под обвал.

Он признался, что впервые за 20 лет нарушил правило безопасности и отправился в катакомбы в одиночку. И это едва не стоило ему жизни.

Масленко успел проделать небольшой путь – около километра, а потом произошел обвал. Он провалился в нижний ярус, а сверху на него упала стена.

"Я шел, проверял карту и высматривал локации для съемок, и подо мной просто разверзлась земля. Я провалился в нижний ярус, затопленный водой, а сверху на меня упала стена, поломала мне ногу и зажала. Я начал копать. Выкопал из-под камня ногу, вытащил ее, поднялся на камень, допрыгнул до верхнего уровня и начал ползти в сторону центральных ходов, где ищут в первую очередь", — сообщил Владислав.

Обвал произошел около часу дня, но до 17:00 его никто не искал. Когда в условленное время он не вышел на связь, жена позвонила его коллегам и сообщила, что что-то случилось. Те вместе со спасателями бросились на поиски.

Только к 10 вечера они смогли обнаружить Владислава Масленко. Еще несколько часов спасателям пришлось потратить на то, чтобы расширить проход. Спелеолог к тому времени уже потерял сознание.

Спасение спелеолога под Одессой

Он признался, что пока ждал помощь, им овладели панические настроения. Его нога была зажата скалой, а сам он был без воды, еды и без связи. Масленко долго копал яму под скалой, чтобы вытащить ногу, а потом смог выбраться на второй ярус, где его и нашли.

"Я считал до 60 и ставил камешек, потом снова считал до 60 и ставил камешек. Пытался занять мозг, чтобы отвлечься от панических состояний, а то можно самого себя загнать в стресс. Я пытался занять себя простыми механическими действиями, чтобы не думать о плохом. Песенки пел, стишки вспоминал", — рассказал Масленко.

Спасение спелеолога под Одессой (facebook.com/eugene.lata)

Медики диагностировали у него перелом голени. Ему предстоит месяц активного лечения, а потом почти полгода реабилитации. Однако врачи обещают спелеологу полное выздоровление.

Напомним, ранее мы писали о том, что отважный пес спас туриста от верной гибели под Львовом.

А также рассказывали о том, как собака спасла двухлетнего малыша от смерти.