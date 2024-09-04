5 типів безсоння: знайди в них себе - чому це важливо саме зараз

На перший погляд, безсоння завжди виглядає однаково: лежиш із відкритими очима та розмірковуєш, скільки часу залишилося до підйому на роботу. Однак, науковці дивляться на це інакше. Нове дослідження голландських лікарів показало, що безсоння має п’ять різних типів, кожен із яких може багато що розповісти про людину.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на журнал The Lancet Psychiatry розповідає, як знайти себе у цій кваліфікації. Це має велике значення зараз, під час постійного стресу.

Виявлення типів безсоння

Раніше вчені намагалися знайти біомаркери у людей, що страждають від безсоння, проте сканування мозку не виявило ніяких специфічних ознак. Тому дослідники пішли далі й провели експеримент, залучивши 4000 добровольців.



Вони враховували не лише симптоми, пов'язані зі сном, але й інші фактори: особистісні риси, настрій, емоції та реакцію на стрес. Це дозволило вченим виділити п’ять різних типів безсоння, кожен з яких має свої характерні ознаки та причини.

П’ять типів безсоння

Тип 1 - люди з високим рівнем стресу та негативних емоцій. Їх рівень щастя та задоволеності життям є дуже низьким.

- люди з високим рівнем стресу та негативних емоцій. Їх рівень щастя та задоволеності життям є дуже низьким. Тип 2 - середній рівень стресу та приблизно такий самий рівень позитивних емоцій.

- середній рівень стресу та приблизно такий самий рівень позитивних емоцій. Тип 3 - помірний рівень стресу, але знижений рівень позитивних емоцій.

- помірний рівень стресу, але знижений рівень позитивних емоцій. Тип 4 - низький рівень стресу в теперішньому, але високий рівень стресу в минулому. Безсоння у цих людей є реакцією на перенесені раніше негативні події чи переживання.

- низький рівень стресу в теперішньому, але високий рівень стресу в минулому. Безсоння у цих людей є реакцією на перенесені раніше негативні події чи переживання. Тип 5 - низький рівень стресу, який не впливає на сон.

Стабільність типів безсоння

Одним із найцікавіших аспектів дослідження стало відкриття того, що ці типи безсоння не змінюються з часом.



Дослідження тривало протягом п’яти років, і за цей час показники учасників експерименту залишилися стабільними. Це означає, що кожен з типів має свої стійкі характеристики, які не піддаються змінам протягом тривалого періоду.

Лікування різних типів безсоння: індивідуальний підхід

Тип 1. Люди з цим типом безсоння найбільше схильні до депресії. Лікування потребує підвищеної уваги до психічного стану, можливе призначення антидепресантів та комплексної психотерапії.



Тип 2. Цей тип добре реагує на транквілізатори та когнітивно-поведінкову терапію. Пацієнти часто помічають значне покращення сну після таких методів лікування.



Тип 3. Медикаментозне лікування для цього типу не є ефективним. Можливо, більш доцільно зосередитися на інших методах, таких як зміна способу життя або альтернативні терапії.



Тип 4. Пацієнти з цим типом безсоння мають найкращі результати після прийому транквілізаторів, але когнітивно-поведінкова терапія для них менш ефективна.



Тип 5. Цей тип безсоння не пов'язаний зі стресом і не потребує спеціалізованого лікування, орієнтованого на зниження рівня тривожності або стресу.