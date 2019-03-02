ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Палка в животе и пробитая глотка: необычные операции в детской больнице

STYLERЖизнь    02.03.2019 - 17:01
Палка в животе и пробитая глотка: необычные операции в детской больнице
Фото: pixabay.com

Доктора рассказали об интересных случаях в хирургии

Спасая жизни пациентов доктора часто проводят различные операции, но бывают действительно уникальные случаи. Об интересных операциях специалисты Винницкой областной детской клинической больницы рассказали местному изданию "20 хвилин".

Однажды парень 10-12 лет подтягивался на турнике, а одноклассники решили пошутить и подставили под него небольшую палку. Когда мальчик спрыгнул с перекладины, то палка через анальное отверстие вошла ему в живот.

Ребенка прямо с деревянной палкой внутри доставили в операционную. У него было повреждения кишечника, брыжейки, все кровоточило, каловые содержания растеклись брюшной полостью и начался перитонит.

Врачи стабилизировали состояние больного, вытянули палку, сделали ему искусственное отверстие на животе, для выведение каловых масс и ушили кишки.

Сейчас парень уже взрослый, и недавно он приезжал в больницу со своим сыном.

Также врачи вспомнили интересный случай с девушкой, которая съезжала на лыжах, не справилась с управлением и въехала в кусты. С перепугу она открыла рот, и в него вошла деревянная палка, которая пробила глотку и через мягкие ткани вышла из стороны шейного отдела позвоночника.

Прямо с деревяшкой ее привезли в больницу. Операторы вынули инородное тело, устранили кровотечение и зашили глотку.

Напомним, что украинка ростом один метр дважды стала мамой. При этом врачи отговаривали ее рожать.

Ранее сообщалось, что украинские врачи провели необычную операцию и "смыли" рак с кости пациента.

Это был просто ад: педагог призвала не верить мифам о вреде вакцинации Рада внесла изменения в законы о трансплантации
Новости Украины медицина
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь