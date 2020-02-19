Паника и баррикады: эвакуация украинцев из Уханя напугала целые регионы (видео)

В Украине начались акции протеста из-за эвакуации из Уханя (коллаж РБК-Украина)

Под Львовом и Тернополем протестующие установили баррикады и блокпосты

Эвакуация украинцев из Уханя в Китае - эпицентра вспышки убийственного коронавируса - происходит 19 февраля. За 48 гражданами Украины и 29 иностранцами в связи с эпидемией прибыл самолет, на борту которого опытная команда медиков.

В аэропорт спецавтобусами уже привезли людей, которых будут вывозить из охваченного смертельным вирусом города. Возвращение самолета компании Sky Up в Украину ожидается утром 20 февраля в 8 утра.

Секретарь СНБО Алексей Данилов высказал надежду, что перелет рейса PQ7301 будет комфортным и спокойным.

По информации МВД, по прибытию все украинцы и граждане других государств будут изолированы на карантин на 14 дней. Также было объявлено о создании вокруг карантинной зоны двойного кольца защиты.

В Минздраве отметили, что эвакуированных граждан разместят в четырех местах в разных городах.

"С нетерпением ждем на родной земле", - добавил Данилов.

В то же время под Львовом жители и медики блокируют дорогу к госпиталю, так как крайне обеспокоенны возможностью распространения смертельного коронавируса COVID-19 из Китая, жертвами которого уже стали 1 770 человек.

Так, в Винниках люди перекрыли подъезд к госпиталю, забаррикадировали ворота автомобильными шинами. Паника началась сегодня утром, когда из госпиталя начали эвакуировать пациентов, передает издание Zaxid.net.

"Если мы отпустим всех больных, кто нас защитит? Больных нет, пустой госпиталь - завозите, кого хотите. Мы будем стоять до конца. У нас другого выхода нет. Потому что мы останемся без работы. Никто ничего не объясняет, сказали эвакуация", - рассказала одна из сотрудниц госпиталя.

Видео: Коронавирус из Китая - под Львовом начались акции против размещения эвакуированных из Уханя

19 февраля в Винниках начался стихийный митинг из-за боязни местных заразиться коронавирусом. Жители уверены, что самолет с эвакуированными приземлится во Львове.

Мэр Винников Владимир Квурт спросил у собравшихся, что бы они делали, если бы кто-то из их соседей заболел. Кто-то из толпы четко воскликнул: "Прикопаем!". Другая женщина спросила, зачем везти больных к здоровым.

Видео: В Винниках под Львовом начались акции и митинг против размещения эвакуированных из Уханя

Как заявили во Львовской ОГА, в Винниках на базе госпиталя ветеранов войн и репрессированных прошли учения медиков о готовности больниц к госпитализации больных с китайским коронавируса Covid-19.

По словам гендиректора госпиталя Максима Прикупенко, около 8 утра чиновниками было принято решение провести в медучреждении симуляционные обучения по вероятному переводу пациентов из госпиталя в другие лечебные учреждения.

"Для того, чтобы обеспечить места для пациентов, которые бы, возможно, могли пострадать, если самолет сел бы во Львове и что-нибуть бы случилось чрезвычайное, то люди, которые бы находились на борту, то этот госпиталь наш мог бы принять пациентов, которые получили травмы для проведения рентгена, операций", - рассказал он.

Жители Микулинецкой общины под Тернополем также обустроили на дороге круглосуточные блокпосты, чтобы не допустить возможного приезда на карантин в санаторий "Медоборы" эвакуированных из Китая украинцев.

Активисты не покидают своих постов, передает местное издание mediator.te.ua. По словам одного их местных жителей, завтра к ним может присоединиться полрайона, так как люди настроены решительно.

Также граждане уверены, что санаторий "Медоборы" не приспособлен для лечения зараженных коронавирусом, и больным просто не смогут оказать необходимую помощь, но при этом риск распространения инфекции - огромный.

На сессии Тернопольского облсовета сегодня приняли решение направить заявление к президенту и премьеру о недопущении приезда эвакуированных в санаторий "Медоборы".

Видео: Коронавирус из Китая - под Тернополем протестуют против размещения в санатории эвакуированных из Уханя украинцев