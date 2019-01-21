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Папа Римский запустил мобильное приложение для молитв

STYLERЖизнь    21.01.2019 - 17:11
Папа Римский запустил мобильное приложение для молитв
Коллаж: РБК-Украина

Воспользоваться мобильным приложением могут пользователи Android- и iOS-устройств

Во время воскресной молитвы Ангелу-хранителю на площади Святого Петра Папа Римский Франциск объявил о запуске сайта и мобильного приложения для молитв "Click To Pray". Об этом сообщает Vatican News.

Официальное приложение включает в себя молодежное отделение и Евхаристическое молодежное движение.

"Click To Pray" - это платформа, которая приглашает мужчин и женщин со всего мира, чтобы сопровождать Папу в миссии сострадания к миру. У нее есть сайт и мобильное приложение для Android и iOS с социальными сетями, доступными на шести языках (испанский, английский, итальянский, французский, португальский и немецкий).

Платформа состоит из трех основных разделов: "Молись с Папой", "Молись каждый день" и "Молитесь с сетью".

"Click To Pray" является официальной молитвенной платформой для праздника Всемирного дня молодежи, который пройдет в Панаме с 22 по 27 января 2019 года.

Напомним, что Папа Римский выразил беспокойство по поводу конфликта на Донбассе. Кроме того, он также призвал придерживаться "мирного пути урегулирования конфликта".

Ранее сообщалось, что предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл написал письма главам поместных православных церквей, а также Папе Римскому Франциску касательно "притеснений" в Украине.

Ранее также сообщалось о том, что Гуманитарная инициатива Папы Римского в Украине передала финансовую помощь на Донбасс в размере более 15 млн евро.

 

 

 

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