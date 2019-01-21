Папа Римський запустив мобільний додаток для молитов

Колаж: РБК-Україна

Скористатися мобільним додатком можуть користувачі Android - та iOS-пристроїв

Під час недільної молитви Ангелу-хранителю на площі Святого Петра Папа Римський Франциск оголосив про запуск сайту та мобільного додатку для молитов "Click To Pray". Про це повідомляє Vatican News.

Офіційний додаток включає в себе молодіжне відділення і Євхаристійний молодіжний рух.

"Click To Pray" - це платформа, яка запрошує чоловіків та жінок з усього світу, щоб супроводжувати Папу в місії співчуття до світу. У неї є сайт і мобільний додаток для Android і iOS з соціальними мережами, доступними на шести мовах (іспанська, англійська, італійська, французька, португальська та німецька).

Платформа складається з трьох основних розділів: "Молися з Папою", "Молися кожен день" і "Моліться з мережею".

"Click To Pray" є офіційною молитовною платформою для свята Всесвітнього дня молоді, який пройде в Панамі з 22 по 27 січня 2019 року.

Нагадаємо, що Папа Римський висловив занепокоєння з приводу конфлікту на Донбасі. Крім того, він також закликав дотримуватися "мирного шляху врегулювання конфлікту".

Раніше повідомлялося, що предстоятель Російської православної церкви (РПЦ) Кирило написав листа главам помісних православних церков, а також Папі Римському Франциску щодо "утисків" в Україні.

Раніше також повідомлялося про те, що Гуманітарна ініціатива Папи Римського в Україні передала фінансову допомогу на Донбасі у розмірі понад 15 млн євро.