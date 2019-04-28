Пасха 2019: Зеленский поздравил украинцев с праздником

Будущий президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. В своем поздравлении он поблагодарил защитников Украины и пожелал всем мира и добра. Зеленский опубликовал свое поздравление в социальной сети Facebook.

Зеленский поздравил всех украинцев вне зависимости от того, где они находятся и живут.

"Поздравляю всех с праздником Пасхи! Пусть Господь хранит Нас всех, наших детей и Украины, и благословит ее на процветание. Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголка Планеты, где бы они НИ находились! И всех наших людей - на Западе, Востоке, Юге, Севере и в Центре!" – написал он.

Будущий президент нашей страны отдельно поздравил украинских защитников, которые оберегают нас в светлый праздник.

"А особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать - это наши Воины и Защитники. Верим, что свет победит тьму", – добавил он.

Зеленский неформально закончил свое обращение, призвав украинцев нарушить диету.

"Всем мира, добра и вкусной пасхи! Христос Воскрес! P. S. Нарушаем диеты - едим кулич!!! Вместе!!!" – подытожил он.

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой 2019 (скриншот: facebook.com/zelenskiy95)

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой 2019 (фото: facebook.com/zelenskiy95)

В социальной сети Facebook под публикацией Зеленского многие стали обмениваться взаимными поздравлениями:

Первый раз в жизни от Президента человеческое душевное поздравление! Спасибо! Взаимно поздравляем Вас! Пусть все будут здоровы и счастливы!

Господин Владимир показывает, что он будет президентом после инаугурации для всей Украины, а не только 25 или 73 процентов. Респект!!!

Хочу пожелать Вашей семье крепкого здоровья, благополучия! И терпения! Спасибо что Вы есть, Владимир)

Люди опомнитесь хоть в Святое Воскресенье!!! Нет нашего или вашего президента !!! Есть новый и экс-президенты!!!

Наш президент с нами рядом, хотя и далеко, такого не было никогда. И все откровенно, открыто. Действительно, жизнь по-новому!!! Спасибо!!!

Христос воскрес! И вдруг - Зазеленело все вокруг. Не думаю, что это совпадение... Христос пришел к нам во спасение!))

Во Истину Воскрес. Спасибо вам от всего сердца, спасибо что вы есть и что с нами. Спасибо за надежду которую даете нам, мы с вами, мы верим в вас. Счастливой Пасхи вам и вашей семье. Мы вас любим.

75%, для вас Христос сегодня не воскрес. Вы распяли его 21.04. А потом пекли куличи и красили яйца, чтобы достойно отпраздновать свое предательство. Только знаете, судьба предателей всегда незавидна. Сейчас вы радуетесь своим тридцати серебренникам, но осина, на которой повесился Иуда, уже ждет. Не забывайте об этом.

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой 2019 – реакция сети (скриншоты: facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, что ранее Зеленский заявил о выдаче украинских паспортов в России. Сеть неоднозначно отреагировала на заявление будущего президента.

Ранее сеть бурно отреагировала на переговоры Зеленского и Путина. Многие по-разному отнеслись к заявлению главы РФ о Донбассе.

Также мы писали о том, что эксперты рассказали, чем Путину выгодно раздавать паспорта в ОРДЛО и как это может закончиться для Украины. По мнению политолога Никиты Трачука, одной из главных целей России является улучшение демографической ситуации в стране.