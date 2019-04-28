Пасха 2019: Зеленский поздравил украинцев с праздником

Зеленский поздравил украинцев с большим христианским праздником
Будущий президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. В своем поздравлении он поблагодарил защитников Украины и пожелал всем мира и добра. Зеленский опубликовал свое поздравление в социальной сети Facebook.
Зеленский поздравил всех украинцев вне зависимости от того, где они находятся и живут.
"Поздравляю всех с праздником Пасхи! Пусть Господь хранит Нас всех, наших детей и Украины, и благословит ее на процветание. Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголка Планеты, где бы они НИ находились! И всех наших людей - на Западе, Востоке, Юге, Севере и в Центре!" – написал он.
Будущий президент нашей страны отдельно поздравил украинских защитников, которые оберегают нас в светлый праздник.
"А особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать - это наши Воины и Защитники. Верим, что свет победит тьму", – добавил он.
Зеленский неформально закончил свое обращение, призвав украинцев нарушить диету.
"Всем мира, добра и вкусной пасхи! Христос Воскрес! P. S. Нарушаем диеты - едим кулич!!! Вместе!!!" – подытожил он.
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой 2019 (скриншот: facebook.com/zelenskiy95)
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой 2019 (фото: facebook.com/zelenskiy95)
В социальной сети Facebook под публикацией Зеленского многие стали обмениваться взаимными поздравлениями:
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой 2019 – реакция сети (скриншоты: facebook.com/zelenskiy95)
Напомним, что ранее Зеленский заявил о выдаче украинских паспортов в России. Сеть неоднозначно отреагировала на заявление будущего президента.
Ранее сеть бурно отреагировала на переговоры Зеленского и Путина. Многие по-разному отнеслись к заявлению главы РФ о Донбассе.
Также мы писали о том, что эксперты рассказали, чем Путину выгодно раздавать паспорта в ОРДЛО и как это может закончиться для Украины. По мнению политолога Никиты Трачука, одной из главных целей России является улучшение демографической ситуации в стране.