Великдень 2019: Зеленський привітав українців з святом

Зеленський привітав українців з великим християнським святом
Майбутній президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. У своєму привітанні він подякував захисникам України і побажав всім миру і добра. Зеленський опублікував своє привітання в соціальній мережі Facebook.
Зеленський привітав усіх українців незалежно від того, де вони знаходяться і живуть.
"Вітаю усіх із святом Великодня! Нехай Господь береже Нас всіх, наших дітей і України, і благословить її процвітання. Зі світлим святом всіх українців у всіх куточка Планети, де б вони НЕ знаходилися! І всіх наших людей - на Заході, Сході, Півдні, Півночі і в Центрі!" – написав він.
Майбутній президент нашої країни окремо привітав українських захисників, які оберігають нас у світле свято.
"А особливо хочу привітати тих, завдяки кому ми маємо можливість святкувати - це наші Воїни і Захисники. Віримо, що світло переможе темряву", – додав він.
Зеленський неформально закінчив своє звернення, закликавши українців порушити дієту.
"Всім миру, добра і смачної паски! Христос Воскрес! P. S. Порушуємо дієти - їмо паску!!! Разом!!!" – підсумував він.
Зеленський привітав українців з Великоднем 2019 (скріншот: facebook.com/zelenskiy95)
Зеленський привітав українців з Великоднем 2019 (фото: facebook.com/zelenskiy95)
В соціальній мережі Facebook під публікацією Зеленського багато стали обмінюватися взаємними привітаннями:
Зеленський привітав українців з Великоднем 2019 – реакція мережі (скріншоти: facebook.com/zelenskiy95)
Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив про видачу українських паспортів в Росії. Мережа неоднозначно відреагувала на заяву майбутнього президента.
Раніше мережа бурхливо відреагувала на переговори Зеленського і Путіна. Багато по-різному поставилися до заяви глави РФ про Донбас.
Також ми писали про те, що експерти розповіли, чому Путіну вигідно роздавати паспорти в ОРДЛО і як це може закінчитися для України. На думку політолога Микити Трачука, однією з головних цілей Росії є поліпшення демографічної ситуації в країні.