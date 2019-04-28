Великдень 2019: Зеленський привітав українців з святом

Майбутній президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. У своєму привітанні він подякував захисникам України і побажав всім миру і добра. Зеленський опублікував своє привітання в соціальній мережі Facebook.

Зеленський привітав усіх українців незалежно від того, де вони знаходяться і живуть.

"Вітаю усіх із святом Великодня! Нехай Господь береже Нас всіх, наших дітей і України, і благословить її процвітання. Зі світлим святом всіх українців у всіх куточка Планети, де б вони НЕ знаходилися! І всіх наших людей - на Заході, Сході, Півдні, Півночі і в Центрі!" – написав він.

Майбутній президент нашої країни окремо привітав українських захисників, які оберігають нас у світле свято.

"А особливо хочу привітати тих, завдяки кому ми маємо можливість святкувати - це наші Воїни і Захисники. Віримо, що світло переможе темряву", – додав він.

Зеленський неформально закінчив своє звернення, закликавши українців порушити дієту.

"Всім миру, добра і смачної паски! Христос Воскрес! P. S. Порушуємо дієти - їмо паску!!! Разом!!!" – підсумував він.

Зеленський привітав українців з Великоднем 2019 (скріншот: facebook.com/zelenskiy95)

Зеленський привітав українців з Великоднем 2019 (фото: facebook.com/zelenskiy95)

В соціальній мережі Facebook під публікацією Зеленського багато стали обмінюватися взаємними привітаннями:

Перший раз в житті від Президента людське душевне привітання! Спасибі! Взаємно вітаємо Вас! Нехай всі будуть здорові і щасливі!

Пан Володимир показує, що він буде президентом після інавгурації для всієї України, а не тільки 25 або 73 відсотків. Респект!!!

Хочу побажати Вашій родині міцного здоров'я, благополуччя! І терпіння! Дякую що Ви є, Володимир)

Люди схаменіться хоч у Святу Неділю!!! Немає нашого або вашого президента!!! Є новий і екс-президенти!!!

Наш президент з нами поруч, хоча і далеко, такого не було ніколи. І все відверто, відкрито. Дійсно, життя по-новому!!! Дякую!!!

Христос воскрес! І раптом - Зазеленіло все навколо. Не думаю, що це збіг... Христос прийшов до нас на спасіння!))

Во Істину Воскрес. Дякую вам від щирого серця, дякую що ви є і що з нами. Дякую за надію яку даєте нам, ми з вами, ми віримо в вас. Щасливої Пасхи вам і вашій родині. Ми вас любимо.

75%, для вас Христос сьогодні не воскрес. Ви розіп'яли його 21.04. А потім пекли паски і фарбували яйця, щоб гідно відсвяткувати свою зраду. Тільки знаєте, доля зрадників завжди незавидна. Зараз ви радієте своїм тридцяти серебренникам, але осика, на якій повісився Іуда, вже чекає. Не забувайте про це.

Зеленський привітав українців з Великоднем 2019 – реакція мережі (скріншоти: facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив про видачу українських паспортів в Росії. Мережа неоднозначно відреагувала на заяву майбутнього президента.

Раніше мережа бурхливо відреагувала на переговори Зеленського і Путіна. Багато по-різному поставилися до заяви глави РФ про Донбас.

Також ми писали про те, що експерти розповіли, чому Путіну вигідно роздавати паспорти в ОРДЛО і як це може закінчитися для України. На думку політолога Микити Трачука, однією з головних цілей Росії є поліпшення демографічної ситуації в країні.