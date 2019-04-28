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Зеленський видасть росіянам паспорта України: бурхлива реакція соцмереж

STYLERВійна    28.04.2019 - 12:19
Зеленський видасть росіянам паспорта України: бурхлива реакція соцмереж
Зеленський видасть паспорта України росіянам – реакція мережі (колаж РБК-Україна)

Зеленський видасть паспорта України "представникам усіх народів, які страждають від авторитарних і корумпованих режимів"

Володимир Зеленський завив, що планує видавати паспорти України росіянам і жителем інших держав, які страждають від авторитарних і корумпованих режимів. Таку заяву було зроблено у відповідь на слова президента Росії Володимира Путіна про "паспортизацію" всієї України в найближчій перспективі. Про це повідомляє РБК-Украина. У соціальній мережі Facebook читачі по-різному відреагували на заяву Зеленського.

Зеленський зазначив, що Україна буде надавати громадянство всім тим, хто страждає від авторитаризму і корупції.

"Громадянство України — це свобода, гідність і честь. Це те, що ми захищали і будемо захищати. Україна не відмовиться від своєї місії служити прикладом демократії для пострадянських країн. І частиною цієї місії стане надання захисту, притулку і українського громадянства всім, хто готовий боротися за свободу. Ми будемо надавати притулок і допомогу всім - всім, хто готовий битися пліч-о-пліч з нами за нашу і вашу свободу. Ми будемо надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних і корумпованих режимів. В першу чергу - росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше", - написав майбутній президент України.

Зеленський видасть росіянам паспорта України: бурхлива реакція соцмереж

Зеленський видасть паспорта України росіянам – реакція мережі (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

У мережі багато іронізували з приводу заяви Зеленського:

  • Буде привід Путіну ввести танки до Києва захищати росіян.
  • В Кремлі вже потішаються з Зеленського.
  • Я може щось пропустив, це де і як жителі Росії страждають? Зараз всі кинутися отримувати громадянство України.
  • Потрібно їхати на Донбас - це Україна і говорити з простими, настрадавшимися людьми. Я думаю, тільки таким шляхом їх можна повернути. Головне чути один одного у своїй родині.
  • Депортувати всіх з російськими паспортами.
  • Розумний підхід. А чому б і Україні не почати по спрощеній системі давати паспорти російським громадянам. Навіщо їм мотати в Ізраїль чи США?!

Нагадаємо, що раніше мережа бурхливо відреагувала на переговори Зеленського і Путіна. Багато по-різному поставилися до заяви глави РФ про Донбасі.

Також ми писали про те, що експерти розповіли, чому Путіну вигідно роздавати паспорти в ОРДЛО і як це може закінчитися для України. На думку політолога Микити Трачука, однією з головних цілей Росії є поліпшення демографічної ситуації в країні.

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