Переможці "Еммі-2024": які серіали та зірки здобули нагороду

Що відомо

Так, найкращим драматичним серіалом став "Сьогун", в якому розповідається про британського моряка у Японії. Цій роботі вдалося здобути 18 статуеток та встановити рекорд за кількістю перемог в одному сезоні.

"Сьогун" - перша кінострічка, яка була номінована 25 разів.

За ним опинився ще один серіал, який став вірусним, - "Ведмідь". Він побив свій власний рекорд в 11 перемог.

Повний список переможців церемонії "Еммі-2024":

Найкращий драматичний серіал - "Сьогун";

Найкращий комедійний серіал - "Хитрощі";

Найкраща акторка у драматичному серіалі - Анна Саваї, "Сьогун";

Найкращий актор у драматичному серіалі - Хіроюкі Санада, "Сьогун";

Найкраща акторка у комедійному серіалі - Джин Смарт, "Хитрощі";

Найкращий актор у комедійному серіалі - Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь";

Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі - Біллі Крудап, "Ранкове шоу";

Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі - Елізабет Дебікі, "Корона";

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі - Ебон Мосс-Бакрак, "Ведмідь";

Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі - Ліза Колон-Зайас, "Ведмідь";

Найкращий мінісеріал - "Оленя";

Найкраща акторка у мінісеріалі - Джоді Фостер, "Справжній детектив: Нічна країна";

Найкращий актор у мінісеріалі - Річард Гедд, "Оленя".

До слова, кінопремія "Еммі" була створена Американською академією телебачення у 1949 році й проведена вперше у Лос-Анджелесі того ж року. Статуетка присуджується в різних категоріях, включаючи ті, які перераховані вище.

Нагороду у формі фігури з антеною отримують її тріумфатори, і вона символізує радіо та телебачення. Зазвичай актори, режисери, сценаристи та інші культурні діячі, які здобувають статуетку, потім здобувають ще більшу популярність та успіх в кар'єрі.