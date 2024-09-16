Переможці "Еммі-2024": які серіали та зірки здобули нагороду

У ніч з 15 на 16 вересня у Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження переможців кінопремії "Еммі-2024", яких оголосила Американська академія.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційний сайт престижної нагороди розповідає про це детальніше.
Так, найкращим драматичним серіалом став "Сьогун", в якому розповідається про британського моряка у Японії. Цій роботі вдалося здобути 18 статуеток та встановити рекорд за кількістю перемог в одному сезоні.
"Сьогун" - перша кінострічка, яка була номінована 25 разів.
За ним опинився ще один серіал, який став вірусним, - "Ведмідь". Він побив свій власний рекорд в 11 перемог.
До слова, кінопремія "Еммі" була створена Американською академією телебачення у 1949 році й проведена вперше у Лос-Анджелесі того ж року. Статуетка присуджується в різних категоріях, включаючи ті, які перераховані вище.
Нагороду у формі фігури з антеною отримують її тріумфатори, і вона символізує радіо та телебачення. Зазвичай актори, режисери, сценаристи та інші культурні діячі, які здобувають статуетку, потім здобувають ще більшу популярність та успіх в кар'єрі.
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