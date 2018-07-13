Подорожание проезда: в киевском метро образовались очереди (фото)

Фото: kyivcity.gov.ua

Пассажиры столичной подземки скупают поездки для бесконтактных карт по старым тарифам

В Киеве с 14 июля подорожает стоимость проезда в метро. В столичной подземке образовались очереди, чтобы пополнить бесконтактные карты по старому тарифу. Об этом рассказала журналист Лена Бережнюк на своей странице в соцсети Facebook.

С 14 июля 2018 года будут установлены новые тарифы на перевозки пассажиров в общественном транспорте (метро, автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер и городская электричка).

Жители столицы за день до подорожания решили пополнить свои карты поездками по старым ценам - 5 грн.

"В метро с утра ажиотаж. Все покупают проездные и пополняют карточки к завтрашнему подорожанию. На каждой станции не менее 10 человек в очереди. Была и на Театральной, и на Петровке, и на Оболони, и на Минской - везде одно и то же. Ну, думаю, приеду к себе на Голосеевскую в обед, там офисов нет, торговых центров нет, все люди на работах ...Но я так понимаю, все остальные тоже подумали так же", - отметила очевидец.

Фото: Очередь в кассу метро (facebook.com/lena.berezhniuk)

Скриншот поста (facebook.com/lena.berezhniuk)

Скриншот поста (facebook.com/inna.petrukh)

Напомним, пассажиры метрополитена, которые пользуются системой пополнения бесконтактных карт, могут платить за 1 поездку от 6,50 грн - в случае приобретения сразу 50 поездок.

Разовый проезд будет стоить 8,00 грн.

Срок действия бесконтактной карточки увеличится с 6 до 12 месяцев.

Ранее в "Киевском метрополитене" сообщили детали перехода на новые тарифы.

История подорожания проезда в общественном транспорте (видео: STYLER.rbc.ua)