Подорожчання проїзду: в київському метро утворилися черги (фото)

Фото: kyivcity.gov.ua

Пасажири столичної підземки скуповують поїздки для безконтактних карт за старими тарифами

У Києві з 14 липня подорожчає вартість проїзду в метро. У столичній підземці утворилися черги, щоб поповнити безконтактні карти за старим тарифом. Про це розповіла журналіст Олена Бережнюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

З 14 липня 2018 року буде встановлено нові тарифи на перевезення пасажирів в громадському транспорті (метро, ​​автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер і міська електричка).

Жителі столиці за день до подорожчання вирішили поповнити свої карти поїздками за старими цінами - 5 грн.

"В метро з ранку ажіотаж. Всі купують проїзні і поповнюють картки до завтрашнього подорожчання. На кожній станції не менше 10 людей у черзі. Була і на Театральній, і на Петрівці, і на Оболоні, і на Мінській - скрізь одне й те саме. Ну, думаю, приїду до себе на Голосіївську в обід, там офісів немає, торгових центрів немає, всі люди на роботах ... Але я так розумію, всі інші подумали так само", - зазначила очевидець.

Фото: Черга в касу метро (facebook.com/lena.berezhniuk)

Скріншот поста (facebook.com/lena.berezhniuk)

Скріншот поста (facebook.com/inna.petrukh)

Нагадаємо, пасажири метрополітену, які користуються системою поповнення безконтактних карт, можуть платити за 1 поїздку від 6,50 грн - у разі придбання відразу 50 поїздок.

Разовий проїзд коштуватиме 8,00 грн.

Термін дії безконтактної картки збільшиться з 6 до 12 місяців.

Раніше у "Київському метрополітені" повідомили деталі переходу на нові тарифи.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті (відео: STYLER.rbc.ua)