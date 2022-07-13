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Как понять, готовы ли вы к совместной жизни с мужчиной: чек-лист от психолога

Как понять что пора съезжаться (freepik)
Автор: Марина Настевич

Совместная жизнь легко может испортить ваши отношения с мужчиной, или же наоборот - перевести их на новый уровень. Чтобы успешно пройти эту проверку, главное не форсировать события. Съезжаться нужно тогда, когда вы действительно готовы к этому.

Но как понять, стоит ли съезжаться с парнем или еще слишком рано? Держите чек-лист из 5 пунктов, по которому можно проверить, готовы ли вы к совместной жизни, передает "Женский психолог".

Признаки того, что вы готовы к совместной жизни:

1. Вы четко понимаете, к чему ведет вас это сожительство.

Если вы мечтаете выйти замуж за этого мужчину, то вы либо не съезжаетесь до тех пор, пока он не сделал предложение, либо заранее оговариваете срок вашего тест-драйва.

2. Вы финансово независимы.

Так вы не будете чувствовать себя обязанными и не попадете в ловушку зависимости.

3. Вы понимаете привычки друг друга.

Помните о том, что рядом с вами живой человек со своими собственными "тараканами". Вы вправе отстоять личные границы.

4. Вы готовы проводить много времени вместе.

Одно дело - ужинать в ресторане и гулять по вечерам. А другое - идти домой вдвоём и знать, что вы еще много времени будете в зоне комфорта друг друга.

5. Вы заряжаетесь энергией друг от друга.

Совместный быт - непростое явление. Подумайте, ничего ли вы не отнимаете у себя, решив съехаться?

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