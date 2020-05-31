Посевной календарь на июнь 2020: какие дни под запретом для огородников

В какие дни категорически нельзя работать в саду и огороде - читайте в Styler
Все садоводы и огородники мечтают о хорошем урожае и красивом цветнике. Они готовы соблюдать все правила и условия посадки и прополки, не жалеть сил на заботу о своих огородах. Однако есть дни, в которые не стоит даже брать в руки тяпки и лопаты. Какие дни под запретом – в материале Styler.
Когда нельзя работать в саду в июне:
Нельзя обрезать: с 11 по 13 июня, а также 22 июня.
Нельзя сажать: 5 июня, 9-10 июня, 14 июня, 19-21 июня
Нельзя черенковать: 5 и 14 июня
Нельзя подкармливать: 26-27 июня
Благоприятные дни для работы в саду:
Посадка деревьев и кустарников: 1-2, 7-8, 26-29.
Полив в любой день, кроме: 1, 11-13, 19-20, 28-29.
Подкормка: 6, 14-15, 30.
Подкормка сухими удобрениями: 1, 19-20, 28-29.
Обрезка: 2-3, 6, 14-20, 30
Обработка от болезней и вредителей: 2-3, 14-20, 23-25, 30.
Прививка деревьев: 3-4, 23-27, 30.
Покос газона: 9-13, 19-20, 22.
Подсев травы в газон: 23-27.
Размножение черенками и отводками: 3-4, 14-15, 26-27, 30.
Сбор лекарственных трав: 1-2, 6, 9-13, 23-25.
Когда нельзя работать в огороде в июне:
Нельзя сажать: 5 июня, 9-10 июня, 14 июня и 19-21 июня
Благоприятные дни для работы в огороде:
Покупка семян, саженцев, инвентаря: 23.
Закладка грядок и работа с грунтом: 2-3, 14-15, 19-20, 26-27, 30.
Посев засухоустойчивых культур: 15-25.
Пикировка: 15-25.
Высадка в теплицы и в грунт овощей: 1-4, 6-8, 22, 26-27.
Подкормка: 6, 14-15, 30.
Прополка: 16-19.
Пасынкование и формирование: 23-25.
Обработка от болезней и вредителей: 2-3, 14-20, 23-25, 30.
Сбор урожая (не на хранение): 7-8, 11-13, 22.
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Автор: Styler