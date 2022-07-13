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Как правильно удалить файлы с телефона, чтобы их никто и никогда не восстановил

Важная инструкция по удалению файлов с телефона (фото: flickr.com/Luis Pérez)
Автор: Дмитрий Войналович

Иногда нам необходимо с телефона удалить файлы или информацию безвозвратно, чтобы ее нельзя было восстановить и чтобы она не стала добычей мошенников и, например, оккупантов.

Обычно мы просто удаляем файл из папки, где он расположен, и все - живем дальше. Но это не правильно!

Как нужно удалять информацию с телефона так, чтобы преступники не имели возможности ее восстановить - читайте в нашем материале ниже.

Зачем удалять файлы со смартфона

Удаленные файлы часто можно восстановить. Этим сейчас нередко пользуются россияне.

Их цель - завладеть информацией о вас, чтобы украсть паспортные или финансовые данные, частные фото/видео, шантажировать вас...

Поэтому в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины создали подробную инструкцию того, как не позволить преступникам завладеть вашими уже даже удаленными файлами.

Удаляем отдельные файлы вручную

Для этого нужно выбрать нужный файл, нажать кнопку "Удалить". А после этого очистить корзину через файловый менеджер, ведь удаленные файлы могут храниться в нем до 30 дней.

Однако даже удаленные данные все еще могут быть восстановлены.

Поэтому дополнительно рекомендуется воспользоваться так называемыми шредерами - программами, которые дают возможность безвозвратно удалять файлы. Их можно найти в магазине приложений вашего телефона.

Например:

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К этому способу можно прибегнуть в последнюю очередь, когда другие по каким-то причинам невозможны. Ведь с телефона в таком случае будут удалены абсолютно все данные и файлы без возможности восстановления.

  • Как сбросить систему Android до заводских настроек

Зайдите в "Настройки". Выберите "Общее управление". Нажмите "Сброс", а затем - нажмите "Сбросить до заводских настроек".

Заметим, что названия меню могут несколько отличаться в зависимости от модели телефона.

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Здесь алгоритм такой: "Параметры" - "Общие" - "Перенести или сбросить iPhone" - "Стереть все содержимое и настройки".

Ранее мы писали о том, как восстановить удаленные фотографии на телефоне.

Также читайте о том, может ли попасть вирус с флешки на компьютер.

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