Праздник 25 июня: что нельзя делать в этот день, все приметы

Какой сегодня праздник. 25 июня 2020 года православная церковь отмечает день святого Онуфрия.

День Ангела в эту дату у таких имен: Анна, Андрей, Арсений, Анна, Иван, Петр, Степан (Стефан).

Онуфрий Великий известен также как Петр Афонский, он жил в четвертом веке. В этот период начинается цветение сосны, брусники, а в огородах можно наблюдать цветение картофеля. Появляются стрелы у щавеля, и их нужно обязательно выламывать, оставляя только части, необходимые для семян. Это было начало сенокоса, и крестьяне отправлялись в поля.

Главные приметы этого дня:

Много росы – примета того, что будет хороший урожай.

Картофель и брусника начали цвести – пришло время сенокоса.

Если дождь на Петра падает маленькими каплями – будет идти долго.

Белые тучи во время дождя — предвестник града.

Если 25 июня дикие гуси и утки на водоемах ныряют и плещутся, это предвещает осадки.

Предки замечали: на Петра Солнцеворота солнце поворачивает на зиму, а лето — на жару.

Что нельзя делать в этот день:

В эту дату категорически запрещается выносить мусор из дома.

Как мы ранее сообщали, в июле украинцев ждет рекордное количество рабочих дней.