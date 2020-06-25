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Праздник 25 июня: что нельзя делать в этот день, все приметы

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Все православные христиане отмечают День Онуфрия

Какой сегодня праздник. 25 июня 2020 года православная церковь отмечает день святого Онуфрия.

День Ангела в эту дату у таких имен: Анна, Андрей, Арсений, Анна, Иван, Петр, Степан (Стефан).

Онуфрий Великий известен также как Петр Афонский, он жил в четвертом веке. В этот период начинается цветение сосны, брусники, а в огородах можно наблюдать цветение картофеля. Появляются стрелы у щавеля, и их нужно обязательно выламывать, оставляя только части, необходимые для семян. Это было начало сенокоса, и крестьяне отправлялись в поля.

Главные приметы этого дня:

  • Много росы – примета того, что будет хороший урожай.
  • Картофель и брусника начали цвести – пришло время сенокоса.
  • Если дождь на Петра падает маленькими каплями – будет идти долго.
  • Белые тучи во время дождя — предвестник града.
  • Если 25 июня дикие гуси и утки на водоемах ныряют и плещутся, это предвещает осадки.
  • Предки замечали: на Петра Солнцеворота солнце поворачивает на зиму, а лето — на жару.

Что нельзя делать в этот день:

  • В эту дату категорически запрещается выносить мусор из дома.

Как мы ранее сообщали, в июле украинцев ждет рекордное количество рабочих дней.

Автор: Людмила Жукова

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