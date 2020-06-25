Праздник 25 июня: что нельзя делать в этот день, все приметы

Все православные христиане отмечают День Онуфрия
Какой сегодня праздник. 25 июня 2020 года православная церковь отмечает день святого Онуфрия.
День Ангела в эту дату у таких имен: Анна, Андрей, Арсений, Анна, Иван, Петр, Степан (Стефан).
Онуфрий Великий известен также как Петр Афонский, он жил в четвертом веке. В этот период начинается цветение сосны, брусники, а в огородах можно наблюдать цветение картофеля. Появляются стрелы у щавеля, и их нужно обязательно выламывать, оставляя только части, необходимые для семян. Это было начало сенокоса, и крестьяне отправлялись в поля.
Как мы ранее сообщали, в июле украинцев ждет рекордное количество рабочих дней.
Автор: Людмила Жукова