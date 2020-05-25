Праздник 25 мая: все приметы, что нельзя делать в этот день

Праздник 25 мая (фото: pixabay.com)

В этот день православные почитают память епископа Епифания Кипрского

Какой сегодня праздник. 25 мая верующие чтят память епископа Епифания Кипрского, одного из ранних отцов церкви, который прославился обличением ереси. Наши предки называли этот день Епифановым.

В этот день традиции были связаны с наблюдением за природой, а также бережным отношением к растительности. Люди верили, что особой силой обладает рябиновое дерево, которое как раз начинает цвести в этот период.

Магические качества приписывали и кувшинкам, которые расцветают в конце мая. В народе считалось, что цветущая калина символизирует вечную любовь и верность.

Что запрещено делать в Епифанов день

Сегодня нельзя срывать и приносить в дом белые кувшинки. Если запрет нарушить, то в доме будут неприятности и может произойти мор скота.

25 мая незамужним девушкам нельзя носить черное, поскольку муж может попасться старым и вскоре умереть.

Также запрещается пить алкоголь. Наши предки верили, что на выпившего может напасть нечистая сила и одурманить голову, что человек может совершить такой поступок, о котором будет жалеть долгое время.

Сегодня нельзя ругаться с родными и близкими.

Что можно делать 25 мая

В народе верили, что в Епифанов день цветущая ветка рябина подарит удачу на целый год, поэтому ее ставили у себя дома в воду.

Люди также верили, сегодня веточки калины обладают особой силой, и способны привлечь в дом удачу и любовь. Поэтому их тоже приносили домой.

Главные приметы дня

Если сегодня утром тепло и солнечно, значит лето будет засушливое;

Если утром будет пасмурно с дождями, значит лето будет прохладным и дождливым;

Если рябина еще не распустилась - к поздней и долгой осени;

Если много майских жуков летает, то будет засушливое лето;

Если рябина еще не распустилась - к поздней и долгой осени.

Напомним, что погода в Украине 25 мая принесет мощный атмосферный фронт, который накроет всю страну.

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Автор: Иван Романенко