Как приготовить мясо по-французски: проверенный рецепт

Запекаем на ужин нежнейшее мясо по-французски для семьи и гостей
Чтобы приготовить мясо по-французски, вовсе не обязательно ждать какого-то определенного повода или праздника. Достаточно лишь вашего хорошего настроения и желания побаловать свою семью и друзей вкусным ужином.
Традиционно мясо по-французски готовится под майонезным соусом. Предлагаю отступить от классики и немного усовершенствовать рецепт, добавив сюда сметану. Она придаст мясу мягкости и шарма. Не лишними будут и грибы с помидорами – ужин получится и сытнее, и наряднее, и вкуснее.
Фото pixabay.com/webandi
Перед тем как приготовить мясо по-французски, подготовьте необходимые ингредиенты:
- 400 г свинины, лучше брать вырезку;
- 1 небольшая луковица;
- 1 средний помидор;
- 200 г шампиньонов;
- 100 г твердого сыра;
- 2 ст. ложки майонеза;
- 3 ст. ложки сметаны;
- 1 ст. ложка горчицы;
- 2 ст. ложки растительного масла;
- любимые специи по вкусу;
- черный молотый перец по вкусу;
- щепотка сахара;
- щепотка соли.
Как приготовить мясо по-французски – рецепт:
- Свиную вырезку режем поперек волокон порционными кусочками, а затем равномерно и тонко отбиваем, как на обычные отбивные. Советую использовать полиэтиленовый пакет – так и кухня, и вы останетесь чище.
- Каждый кусочек мяса посыпаем специями, солью и немножко сахаром. Не удивляйтесь, я всегда в готовке использую сахар, чуть-чуть, даже когда готовлю мясо. Сахар делает вкус блюда более насыщенным и ярким. Из специй люблю кориандр, паприку и черный перец, но у вас могут быть свои предпочтения.
- Отбивные складываем стопочкой одну на другую и оставляем на 20 минут, чтобы они лучше пропитались специями. В это время готовим соус, для чего смешиваем майонез, сметану и горчицу.
- Шинкуем полукольцами лук и обжариваем его в разогретом растительном масле пару минут.
- Режем тонкими пластинками шампиньоны, забрасываем к луку и готовим, помешивая, пока со сковороды не выпарится жидкость.
- В смазанную маслом форму для выпекания помещаем слой мяса, обильно смазываем его соусом, а сверху выкладываем обжаренные грибы с луком.
- Помидоры режем кружочками и отправляем к мясу в виде следующего слоя. Солим, перчим и посыпаем тертым сыром.
- Отправляем наше мясо по-французски в разогретую духовку и запекаем в течение 30-40 минут. На выходе блюдо покрывается аппетитной золотистой корочкой.
- Готовое мясо по-французски делим на количество едоков и подаем с любимым гарниром, овощами и зеленью.
Фото pixabay.com/Free-Photos
Попробовав хоть раз нежнейшее мясо по-французски по предложенному рецепту, ваша семья обязательно попросит готовить его чаще, чтобы наслаждаться изысканным вкусом.
Приятного аппетита!