Как приготовить мясо по-французски: проверенный рецепт

Запекаем на ужин нежнейшее мясо по-французски для семьи и гостей

Чтобы приготовить мясо по-французски, вовсе не обязательно ждать какого-то определенного повода или праздника. Достаточно лишь вашего хорошего настроения и желания побаловать свою семью и друзей вкусным ужином.

Традиционно мясо по-французски готовится под майонезным соусом. Предлагаю отступить от классики и немного усовершенствовать рецепт, добавив сюда сметану. Она придаст мясу мягкости и шарма. Не лишними будут и грибы с помидорами – ужин получится и сытнее, и наряднее, и вкуснее.

Фото pixabay.com/webandi

Перед тем как приготовить мясо по-французски, подготовьте необходимые ингредиенты:

400 г свинины, лучше брать вырезку;

1 небольшая луковица;

1 средний помидор;

200 г шампиньонов;

100 г твердого сыра;

2 ст. ложки майонеза;

3 ст. ложки сметаны;

1 ст. ложка горчицы;

2 ст. ложки растительного масла;

любимые специи по вкусу;

черный молотый перец по вкусу;

щепотка сахара;

щепотка соли.

Как приготовить мясо по-французски – рецепт:

Свиную вырезку режем поперек волокон порционными кусочками, а затем равномерно и тонко отбиваем, как на обычные отбивные. Советую использовать полиэтиленовый пакет – так и кухня, и вы останетесь чище. Каждый кусочек мяса посыпаем специями, солью и немножко сахаром. Не удивляйтесь, я всегда в готовке использую сахар, чуть-чуть, даже когда готовлю мясо. Сахар делает вкус блюда более насыщенным и ярким. Из специй люблю кориандр, паприку и черный перец, но у вас могут быть свои предпочтения. Отбивные складываем стопочкой одну на другую и оставляем на 20 минут, чтобы они лучше пропитались специями. В это время готовим соус, для чего смешиваем майонез, сметану и горчицу. Шинкуем полукольцами лук и обжариваем его в разогретом растительном масле пару минут. Режем тонкими пластинками шампиньоны, забрасываем к луку и готовим, помешивая, пока со сковороды не выпарится жидкость. В смазанную маслом форму для выпекания помещаем слой мяса, обильно смазываем его соусом, а сверху выкладываем обжаренные грибы с луком. Помидоры режем кружочками и отправляем к мясу в виде следующего слоя. Солим, перчим и посыпаем тертым сыром. Отправляем наше мясо по-французски в разогретую духовку и запекаем в течение 30-40 минут. На выходе блюдо покрывается аппетитной золотистой корочкой. Готовое мясо по-французски делим на количество едоков и подаем с любимым гарниром, овощами и зеленью.

Фото pixabay.com/Free-Photos

Попробовав хоть раз нежнейшее мясо по-французски по предложенному рецепту, ваша семья обязательно попросит готовить его чаще, чтобы наслаждаться изысканным вкусом.

Приятного аппетита!