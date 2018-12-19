Программы "Схемы" и "Наші Гроші" могу исчезнуть из эфира телеканала UA:Перший

Скриншот фото (facebook.com/natalie.sedletska)

Редактор одной из программ считает, что это связано с предстоящими выборами

В четверг, 20 декабря на заседании Наблюдательного совета общественного вещателя будет обсуждаться вопрос о выходе в эфир телеканала UA:Перший программы антикоррупционных расследований "Схемы" и ее могут запретить. Об этом сообщила на своей странице в Facebook главный редактор этой передачи Наталья Седлецкая.

Она рассказала, что программа антикоррупционных расследований "Схемы" – это проект "Радио Свобода", который финансируется из бюджета США и она выходит на телеканале UA:Перший уже четыре года.

"Благодаря партнерству "Радио Свобода" с UA:Перший миллионы украинцев увидели расследование нашей команды, разоблачающие коррупцию в высших эшелонах власти, независимо от политической принадлежности фигурантов", - написала журналистка.

Она сообщила, что программа уже давно критикуется со стороны украинских властей и отметила, что стало известно о том, что отдельные представители Наблюдательного совета ищут возможность, чтобы убрать программу из эфира.

"На голосование Наблюдательного совета готовится проект решения о том, что "в период выборов все социально-политические программы НСТУ должны быть собственного производства". Видим в повестке дня завтрашнего заседания пятый пункт такой: "Об особенностях общественно-политического вещания в избирательный период", - сообщила Седлецкая.

Она рассказала, что коллектив программы обратился к главе Наблюдательного совета НСТУ Татьяне Лебедевой, чтобы получить ее официальную позицию.

"Она подтвердила нам, что есть ряд членов наблюдательного совета, которые считают, что "на аутсорс" могут быть любые программы "кроме новостей и общественно-политических", а именно к ним относятся проекты антикоррупционных расследований. Она сказала, что ей не известно об инициативе отказаться от сторонних проектов именно на время ближайших выборов, но не возразила, что такой вопрос может появиться во время самого заседания: "Мы подготовили проект решения и разослали членам, они могут дописать все, что кажется им важным и актуальным, я не могу им запретить", - процитировала ответ Лебедевой журналистка.

Седлецкая объяснила, что редакция программы "Схемы" не может влиять на членов Наблюдательного совета, но обязано предупредить общество о том, что из эфира телеканала в ближайшее время может исчезнуть не только программа "Схемы", но и программа "Наші Гроші з Денісом Бігусом", так как это сторонний проект, который также выходит на UA:Перший.

Скриншот поста (facebook.com/natalie.sedletska)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сотрудники СБУ препятствовали журналистской деятельности съемочной группы проекта "Схемы".

А также мы писали о том, что будут показывать украинские телеканалы в новогоднюю ночь.