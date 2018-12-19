Програми "Схеми" і "Наші Гроші" можу зникнути з ефіру телеканалу UA:Перший

Скріншот фото (facebook.com/natalie.sedletska)

Редактор однієї з програм вважає, що це пов'язано з майбутніми виборами

У четвер, 20 грудня на засіданні Наглядової ради суспільного мовника буде обговорюватися питання про вихід в ефір телеканалу UA:Перший програми антикорупційних розслідувань "Схеми" і її можуть заборонити. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook головний редактор цієї передачі Наталія Седлецька.

Вона розповіла, що програма антикорупційних розслідувань "Схеми" – це проект "Радіо Свобода", який фінансується з бюджету США і вона виходить на телеканалі UA:Перший вже чотири роки.

"Завдяки партнерству "Радіо Свобода" з UA:Перший мільйони українців побачили розслідування нашої команди, що викривають корупцію у вищих ешелонах влади, незалежно від політичної приналежності фігурантів", - написала журналістка.

Вона повідомила, що програма вже давно критикується з боку української влади і зазначила, що стало відомо про те, що окремі представники Наглядової ради шукають можливість, щоб зняти програму з ефіру.

"На голосування Наглядової ради готується проект рішення про те, що "у період виборів усі соціально-політичні програми НСТУ повинні бути власного виробництва". Бачимо в порядку денному завтрашнього засідання п'ятий такий пункт: "Про особливості суспільно-політичного мовлення у виборчий період", - повідомила Седлецька.

Вона розповіла, що колектив програми звернувся до голови Наглядової ради НСТУ Тетяни Лебедєвої, щоб отримати її офіційну позицію.

"Вона підтвердила нам, що є ряд членів наглядової ради, які вважають, що "на аутсорс" можуть бути будь-які програми "окрім новин і суспільно-політичних", а саме до них належать проекти антикорупційних розслідувань. Вона сказала, що їй не відомо про ініціативу відмовитися від сторонніх проектів саме на час найближчих виборів, але не заперечила, що таке питання може з'явитися під час самого засідання: "Ми підготували проект рішення і розіслали членам, вони можуть дописати все, що здається їм важливим і актуальним, я не можу заборонити їм", - процитувала відповідь Лебедєвої журналістка

Седлецька пояснила, що редакція програми "Схеми" не може впливати на членів Наглядової ради, але зобов'язана попередити суспільство про те, що з ефіру телеканалу найближчим часом може зникнути не тільки програма "Схеми", але і програма "Наші Гроші з Денісом Бігусом", так як це сторонній проект, який також виходить на UA:Перший.

Скріншот поста (facebook.com/natalie.sedletska)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що співробітники СБУ перешкоджали журналістській діяльності знімальної групи проекту "Схеми".

А також ми писали про те, що показуватимуть українські телеканали в новорічну ніч.