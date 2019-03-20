Прославила на весь мир: в Украине нашли родной город Барбары Стрейзанд

Галичина - родина Барбары Стрейзанд, знаменитой голливудской звезды. Дедушка и бабушка актрисы по линии отца эмигрировали в США в конце 19 века из Тернопольщины, а поженились уже в Нью-Йорке. Существует две версии происхождения знаменитой семьи. Одни говорят, пара родом из Бережан, другие – что они из Бучача. В любом случае предки Барбары Стрейзанд – из Галичины.

Журналисты Радио Свобода побывали в местах, где жил Исаак Стрейзанд, дедушка голливудской звезды, и провели собственное исследование.

Фото: Бережаны могли быть родным городом предков Барбары Стрейзанд (wikipedia.org)

Барбара Стрейзанд родилась в Нью-Йорке. В тот период Галичина была оккупирована немцами. Евреев притесняли и преследовали. Большая часть евреев жила в гетто. В Бережанах до сих пор есть дома, где жили еврейские семьи, но много сооружений – давно заброшены и находятся в ужасном состоянии. Старая синагога, которая раньше была местом встречи горожан, также постепенно превращается в руину.

"Бережаны были мультикультурным городом. Нынешняя улица Тернопольская была в тот период компактным местом проживания евреев. Здесь до сих пор есть дома, в которых они жили. Преимущественно евреи проживали в центральной части города, на площади Рынок. Вполне вероятно, что именно на старом еврейском кладбище были похоронены предки Барбары Стрейзанд", – говорит журналистам краевед Бережан Николай Процив.

Фото: Руины синагоги в Бережанах (Радио Свобода)

Американка Анна Эдвардс в книге "Биография Барбры Стрейзанд" пишет, что Исаак Стрейзанд уехал в Америку именно из города Бережаны в 1898 году. Так же – и Анна. Она переехала уже в 1901-ом. Тогда город входил в состав Австро-Венгерской империи.

Однако в то же время официальный сайт международного генеалогического проекта называет местом рождения Исаака Стрейзанда именно Бучач.

Фото: Другие историки называют родным городом семьи Стрейзанд Бучач (ukrainaincognita.com)

Исследователь родословных и сотрудник Центрального государственного исторического архива Украины во Львове Игорь Смольский сообщает: Исаак Стрейзанд родился или в Бучаче, или же в Бережанах. Вероятнее всего, в Бучаче, потому что в метрических книгах Бережан упоминание о его рождении отсутствует.

"В индексированных книгах еврейских метрических книг нет Исаака Стрейзанда, рожденного в Бережанах. Отсутствуют метрические книги и в других архивах города Бучач. Сохранились куски, поэтому предоставить информацию о семье Стрейзандів, которые проживали в Бучаче, мы не можем. Сохранились записи более поздние. Фамилия Стрейзанд встречается на Тернопольщине в Бережанах, Нараеве, Подгайцах, Тлустом, и тому подобное", - комментирует он.

По его словам, Бережаны там упомянуты не случайно. Семья могла там жить некоторое время перед выездом из Галичины в США.

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