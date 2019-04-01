Просто так не выплатят: как оформить дополнительное пособие на детей

Выплаты многодетным семьям официально должны стартовать 1 апреля 2019 года. Однако в управлениях труда еще не начали оформление заявлений от родителей. Styler узнал, когда начнут принимать заявления, какой перечень документов надо иметь при себе и куда обращаться за помощью.

К слову, в Управлении труда и социальной защиты населения отмечают, что автоматически выплаты не будут никому начисляться. Чтобы их получать нужно обязательно написать соответствующее заявление и предоставить документы.

Семьи, в которых воспитываются трое и более детей смогут получать ежемесячно 1700 гривен до достижения ребенком шести лет. Если же многодетная семья воспитывает несколько детей в возрасте до шести лет, государство будет выплачивать пособие на каждого ребенка до 6 лет.

Также стоит знать, что родители трех детей, которые стали многодетными после рождения двойни или тройни смогут получать ежемесячную выплату на всех детей, которым еще нет шести лет.

Корреспондент Styler выяснил, какой перечень документов надо предоставить в районное управление труда. Также в управлении сообщили, что они "уже получили постановление от 13 марта, однако еще рано ехать для написания заявления". Там попросили дополнительно прозванивать и подготовить соответствующие документы заранее.

Помощь многодетным семьям - как оформить документы (фото: pixabay.com)

Для получения дополнительных выплат необходимо подготовить такой перечень документов:

Свидетельство о многодетной семье (оригинал и ксерокопия);

Свидетельства о рождении всех детей (оригинал и ксерокопия);

Паспорта родителей (оригинал и ксерокопия);

Реквизиты, на которые будут начисляться средства.

В Минсоцполитики также отмечают, что деньги можно будет получать через "Укрпочту".

В Управлении труда и социальной защиты населения надо написать соответствующее заявление. Даже если у вас есть свидетельство о многодетной семье и действующие реквизиты, на которые вы уже получаете выплаты при рождении ребенка, дополнительное пособие многодетным семьям вам не оформят автоматически.

Если же у вас закончился срок действия банковской карты, на которую вы получали ежемесячные выплаты на ребенка, вам стоит обратиться в отделение банка и оформить новую платежную карту.

Также важно помнить, что специалисты управления труда работают по предварительной записи, которую можно оформить по телефону.

Ранее мы писали о том, что в органах социальной защиты населения мамам говорят, что порядок начисления пока не установлен, документов нет и предлагают обратиться через несколько недель.