Противостояние Киева и "Союзпечать": почему газетные киоски до сих пор продолжают продавать табак

Фото: Киоски "Пресса" (УНИАН)

Представители "Союзпечати" заявляют о давлении

Больше месяца продолжается противостояние Киева и "Союзпечать": город и активисты требуют вернуть в киоски печатной продукции, однако "Союзпечать", не желая терять сверхприбыли, продолжает продавать табак. Об этом рассказывают в "Стоп коррупции".

Наибольший распространитель прессы в Киеве грубо продался табачным олигархам и меняет функциональное назначение своих МАФов на продажу табачных изделий.

Как рассказал помощник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, сегодня 100 из 300 газетных киосков торгуют табаком, еще 100 - подали заявки на изменение функционального назначения. Вместе с тем руководство "Союзпечати" начало активную кампанию, заявляя о давлении со стороны местных властей. При этом делается это цинично и нагло, путем распространения лживой информации о том, что МАФы будут демонтированы из-за давления со стороны властей. При этом цинично замалчивается тот факт, что разрешительная документация на продажу табака не оформлена в большинстве из МАФов.

В "Союзпечати" оправдываются, что часть киосков сдали в аренду, однако такая деятельность является незаконной! А еще в "Союзпечати" "забыли" рассказать, что долевое участие за продажу печатных изданий гораздо ниже, чем за продажу подакцизных товаров. Разницу, конечно, никто не платит. Конечно, "Союзпечати" выгоднее врать о надуманном давлении, чем отказаться от сверхприбыли, табачные компании платят гораздо щедрее, чем пресса.

Но в целом речь даже не о бюджетных убытках, а о том, что киевлян нагло и цинично лишают возможности читать прессу, предлагая взамен покурить.

Горожане категорически против уничтожения печатного слова в столице, по словам активистов, "Союзпечать" умышленно уничтожает прессу, ради выгоды, которую получит от реализации табака.

Активисты уже неоднократно проводили митинги под стенами КГГА с требованием решить ситуацию и не собираются останавливаться, пока прессу не вернут во все киоски "Союзпечати".

Вскоре активисты начнут сбор подписей под петицией о возвращении печатной продукции в киоски "Союзпечати" и отмены разрешений на продажу в них табака. Они также пообещали проводить ежемесячные акции против жадного руководства "Союзпечати", которое пытается подавить продаже прессы в киосках.

Видео: YouTube/"Стоп коррупции"

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Видео: РБК-Украина