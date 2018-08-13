Протистояння Києва і "Союздруку": чому газетні кіоски досі продовжують продавати тютюн

Фото: Кіоски "Преса" (УНІАН)

Представники "Союздруку" заявляють про тиск

Більше місяця триває протистояння Києва і "Союздрука": місто і активісти вимагають повернути в кіоски друкованої продукції, однак "Союздрук", не бажаючи втрачати надприбутки, продовжує продавати тютюн. Про це розповідають в "Стоп корупції".

Найбільший розповсюджувач преси в Києві грубо продався тютюновим олігархам і змінює функціональне призначення своїх МАФів на продаж тютюнових виробів.

Як розповів помічник мера Києва Дмитро Білоцерківець, сьогодні 100 з 300 газетних кіосків торгують тютюном, ще 100 - подали заявки на зміну функціонального призначення. Разом з тим керівництво "Союздруку" почало активну кампанію, заявляючи про тиск з боку місцевої влади. При цьому робиться це цинічно і нахабно, шляхом поширення брехливої інформації про те, що МАФи будуть демонтовані із-за тиску з боку влади. При цьому цинічно замовчується той факт, що дозвільна документація на продаж тютюну не оформлена у більшості з МАФів.

У "Союздруку" виправдовуються, що частину кіосків здали в оренду, проте така діяльність є незаконною! А ще в "Союздруку" "забули" розповісти, що пайова участь за продаж друкованих видань набагато нижче, ніж за продаж підакцизних товарів. Різницю, звичайно, ніхто не платить. Звичайно, "Союздруку" вигідніше брехати про надуманий тиск, ніж відмовитися від надприбутки, тютюнові компанії платять набагато щедріше, ніж преса.

Але в цілому мова навіть не про бюджетні втрати, а про те, що киян нахабно і цинічно позбавляють можливості читати пресу, пропонуючи натомість покурити.

Городяни категорично проти знищення друкованого слова в столиці, за словами активістів, "Союздрук" навмисне знищує пресу, заради вигоди, яку отримає від реалізації тютюну.

Активісти вже неодноразово проводили мітинги під стінами КМДА з вимогою вирішити ситуацію і не збираються зупинятися, поки пресу не повернуть у всі кіоски "Союздруку".

Незабаром активісти почнуть збір підписів під петицією про повернення друкованої продукції в кіосках "Союздруку" та скасування дозволів на продаж у них тютюну. Вони також пообіцяли проводити щомісячні акції проти жадібного керівництва "Союздруку", яке намагається придушити продажу преси в кіосках.

Відео: YouTube/"Стоп корупції"

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Відео: РБК-Україна