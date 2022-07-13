Здесь прятались 15 тысяч оккупантов, а сейчас тренируются бойцы ТрО: сильные фото из учебного лагеря возле Бучи

На территории тренировочного лагеря возле села Лубянка подразделения Бучанского ДФТГ отрабатывали различные элементы тактики боя. В частности, отрабатывали взаимодействие внутри подразделений в процессе захвата вражеского БТРа, захвата взводного опорного пункта противника и тому подобное.

Как сегодня тренируются наши воины - смотрите в фоторепортаже РБК-Украина.

Тренировочный процесс бойцов ТрО (фото: РБК-Украина)

"Мы уже делали выезд на эту локацию. Вместе с тем, многие обращались с просьбой организовать еще один выезд", - говорят бойцы.

Тренировочный процесс бойцов ТрО (фото: РБК-Украина)

Заметим, что лагерь, где проводятся тренировки, размещен на территории огромного укрепленного района, созданного врагом на территории Бучанского района.

В первые месяцы полномасштабного вторжения здесь было размещено около 15 тысяч личного состава российских оккупантов, выкопано около 7 тысяч капониров для техники.

Тренировочный процесс бойцов ТрО (фото: РБК-Украина)