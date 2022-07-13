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Тут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля Бучі

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Середа 13 липня 2022 15:42
Тут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля Бучі Фото з тренувань ТрО під Бучею (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

У середу, 13 липня, під Бучею відбулося друге масштабне тренування бійців територіальної оборони.

На території тренувального табору біля села Луб’янка підрозділи Бучанського ДФТГ відпрацьовували різні елементи тактики бою. Зокрема, відпрацьовували взаємодія всередині підрозділів в процесі захоплення ворожого БТРу, захоплення взводного опорного пункту противника тощо.

Як сьогодні загартовуються наші воїни - дивіться у фоторепортажі РБК-Україна.

Тут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля Бучі

Тренувальний процес бійців ТрО (фото: РБК-Україна)

"Ми вже робили виїзд на цю локацію. Разом з тим, багато хто звертався з проханням організувати ще один виїзд", - кажуть бійці.

Тут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля Бучі

Тренувальний процес бійців ТрО (фото: РБК-Україна)

Зауважимо, що табір, де проводяться тренування, розміщено на території величезного укріпленого району, створеного ворогом на території Бучанського району.

У перші місяці повномасштабного вторгнення тут було розміщено близько 15 тисяч особового складу російських окупантів, викопано близько 7 тисяч капонірів для техніки.

Тут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля БучіТут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля Бучі

Тренувальний процес бійців ТрО (фото: РБК-Україна)

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