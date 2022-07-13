Тут ховалися 15 тисяч окупантів, а зараз тренуються бійці ТрО: сильні фото з навчального табору біля Бучі

Як сьогодні загартовуються наші воїни - дивіться у фоторепортажі РБК-Україна.

Тренувальний процес бійців ТрО (фото: РБК-Україна)

"Ми вже робили виїзд на цю локацію. Разом з тим, багато хто звертався з проханням організувати ще один виїзд", - кажуть бійці.

Тренувальний процес бійців ТрО (фото: РБК-Україна)

Зауважимо, що табір, де проводяться тренування, розміщено на території величезного укріпленого району, створеного ворогом на території Бучанського району.

У перші місяці повномасштабного вторгнення тут було розміщено близько 15 тисяч особового складу російських окупантів, викопано близько 7 тисяч капонірів для техніки.

Тренувальний процес бійців ТрО (фото: РБК-Україна)